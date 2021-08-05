Vasıf Yüceliş: Göreve hazırlar

THK uçaklarıyla uçmak isteyen kahramanlar ekibinin yangına karşı göreve hazır olduğunu belirterek, şu çağrıyı yaptı: “Havacılıkta eski uçak yoktur, bakımsız-bakımlı uçak vardır. Yıllarca Hava Kuvvetleri’nin elindeki F4 Phantom savaş uçaklarının en yenisi 1974 model, hatta nakliye uçaklarımız çok daha eski. Bunlarla uçuyor, operasyon yapıyoruz. Dolayısıyla THK’nin elindeki uçaklar iyi bir bakımla uçar hale getirilebilir.

Hatta ülkemizin gurur kaynağı TAİ’de bunları modernize etme imkanımız da olabilir. Ama ilk etapta yangınların bir an önce söndürülebilmesi için THK’den ayrılan pilotlar ve teknikerlerle konuştum. Bunun bir vatan meselesi olduğunu söylüyorlar, çağırırlarsa hemen geliriz, diyorlar. Teknikerler hangardaki 6 uçağın 2’sini bir hafta içinde, 4’ünü de 1 ay içinde uçmaya hazır hale getireceklerini belirtiyorlar. Bugün birlik olma ve seferberlik günü. Verin şu emri, ekipler uçaklarının başına geçsin.”

YANGIN NASIL YÖNETİLİR?

Ömrünü ormanlara, doğaya adayan bir isim olan Prof. Dr. Doğan Kantarcı da yangının teknik olarak nasıl söndürülmesi gerektiğini şöyle anlattı: “Yangın söndürmenin başı orman işletme şefidir. Yangın çıktığında, hangi hızla nereye ilerliyor, rüzgar nereden hangi hızla ilerliyor, ne kadar sürede nereye varacak, ekipler hangi yönde ne tür müdahale edecek, makinalar nereye gönderilecek, nerede şerit açılacak, nereden karşı ateş yakılacak; uçak nereyi ıslatacak, helikopter hangi noktaya su atacak, tüm bunların planını işletme şefi yapar, ona kimse karışamaz.” Kantarcı devamında “Yangının ön hattına yeteri kadar uçak sağlanamadığı ve hazır uçaklar da kullanılmadığı için yangının ön cephesi ıslatılamamıştır. Helikopterler de yangının içinde belli öbeklere su atabilmiştir. Sümerler’den beri bilinen, Basra alçak basıncının etkisiyle yani Arapça adıyla Eyyam-ı Bahur sıcaklarında yangının önü uçakla ıslatılamadığı için durdurulamamıştır” dedi.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın