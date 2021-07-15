Varlık yönetim şirketlerine yeni şartlar getirildi: Borçlu en fazla 3 kez aranabilecek

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında yönetmelik dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Varlık yönetim şirketleri; banka ve diğer mali kuruluşların kredi alacaklarını devralabiliyorlar. Bu alacakları tahsil ediyorlar, yeniden yapılandırıp devredebiliyorlar. Banka böylece alacağını takip etmiyor, bilançosundan çıkartıyor, icra süreci ile uğraşmamış oluyor. Varlık yönetim şirketleri de batık kredileri tahsil etmeye çalışıyor, edemezse hukuki süreci başlatıyor.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ARANMAYACAK

Yönetmelikle, ödenmeyen kredi borçlarının devredilmeden önce bankalara bildirim zorunluluğu getirildi. Bankalar borçluya, borcun, aslı ve ferileri ile birlikte alacağın hangi varlık yönetim şirketine devredileceğine dair bilgi verecek. Varlık yönetim şirketleri de devraldıkları alacaklara ilişkin takip ve tahsil işlemlerine başlamadan önce asıl borçluların veya yasal temsilcilerinin Risk Merkezi veya elektronik haberleşme işletmecilerinin rehber hizmetleri üzerinden sorgulanan ya da kaynak kuruluşlardan alınan iletişim adreslerine yazılı bildirimde bulunacak. Varlık yönetim şirketleri borçluların kimlik ve iletişim bilgilerini doğru tespit etmekle yükümlü olacak. Varlık yönetim şirketlerinin borçluya bildirdiği iletişim bilgileri üzerinden şirket ile doğrudan kendilerinin iletişim kurması ya da borçlu ile iletişim kurulduğu esnada borçlunun ve kendilerinin onay vermesi şartıyla, borcu ödemek, borcu üstlenmek, borca veya sözleşmeye katılmak isteyenler dışında, borçla ilgili yetkili olmayan üçüncü kişilere borçla ilgili herhangi bir şekilde bilgi verilemeyecek. Bu kişilerle iletişim kurulamayacak.

5 İŞGÜNÜ GEÇMELİ

Yönetmeliğe göre borçluya ulaşılamadığı durumlarda, arama sayısının farklı telefon hatlarından yapılan aramalar da dahil günde en fazla 3, mesaj sayısı ise bir kez ile sınırlı tutulacak. Borçluya ulaşıldığı ve konunun aktarıldığı durumlarda ise borçlunun kayıt altına alınmış rızası bulunmadıkça bir sonraki aramaya kadar asgari 5 iş günü geçmesi, borçlu olduğuna dair varlık yönetim şirketinin elinde somut belgeler olmadıkça borcunu kabul etmeyen, herhangi bir uzlaşmayı reddeden ve kesinlikle aranmak istemediğini açıkça ifade eden kişiler aranamayacak. Varlık yönetim şirketlerince, finansal tüketicilere verilen borç ve tahsilat bilgilerinin doğru, sade ve anlaşılır olması esas olacak.

CANLI ALACAK DA DEVREDİLEBİLECEK

YÖNETMELİKLE; mevcut durum itibariyle BDDK gözetim ve denetimine tabi tüm banka ve banka dışı mali kuruluşlar ile para-sermaye piyasaları ve sigortacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların sadece donuk alacaklarının değil canlı alacaklarının da varlık yönetim şirketlerine satabilmesinin de önü açıldı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın