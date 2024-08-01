‘Varlık Fonu’nda temettü ödeyeceğiz’

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Çakmak, “Geçen sene 6.5 milyar lira kârımız vardı. 2023’ün bir yıllık kârını 2024’ün ilk yarısında elde ettik. Amacımız dengeli ve disiplinli büyümek. Hedefimiz yıl sonunda iki haneli rakamlara ulaşmak. Teknik kârımızı ise yüzde 80 artırdık, 2.3 milyar liraya ulaştırdık. Öz sermayemiz ise bu dönemde 21 milyar lira oldu. Kazandığımızı sermayeye yatıracağız,

şirketi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

11.2 MİLYAR TL HASAR ÖDENDİ

Hasar primlerinin yüzde 75 olduğunu belirten Çakmak “2023’te 21 milyar liralık hasar ödedik. Deprem hasarı 5.8 milyar liraydı. Bu sene 6 ayda ödediğimiz hasar ise 11.2 milyar lira. Sigorta şirketlerinin altı ayda ürettiği prim kadar hasar ödedik. Burada büyüme ve enflasyon etkisi oldu. 7.8 milyar lirası otodan, 3.4 milyar lirası ise oto dışı ödeme yapıldı. Trafik tarafında günde bin 500 ihbar alıyoruz” şeklinde konuştu.

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2023’te 24.4 milyar lira prim üretimi yaptıklarını da belirten Çakmak, “Yılın ilk yarısında 50.4 milyar lira prim ürettik, yıl sonu hedefimiz ise 100 milyar lira” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİKTE 4.7 MİLYAR TL KÂR

Türkiye Hayat Emeklilik ile ilgili de rakamları paylaşan Taha Çakmak, “Altı aylık kârlılık 4.7 milyar lira oldu. Özsermayemiz 13.7 milyar liraya çıktı. Sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) yüzde 386” dedi. Varlık Fonu’nda temettü ödeyeceklerini de söyleyen Çakmak, “Sigorta şirketinden 1 milyar lira, emekli şirketimizden 2 milyar 250 milyon lira olmak üzere paydaşlarımıza temettü ödeyeceğiz” diye konuştu.

SAĞLIKTA 1 MİLYON SİGORTALI

“Sağlık branşında yüzde 111 artışla 1 milyon sigortalıya ulaştık” diyen Çakmak, “Sigortalı sayısında üçüncü olduk. Sağlıkta pazar payımız yüzde 7 ve buna rağmen pazarda önemli bir rol oynuyoruz. Ayakta tadavi için günde ortalama 10 bin sağlık ihbarı geliyor” dedi. Amaçlarının her vatandaşın bireysel ürünlere rahat ve kolay ulaşabilir olmasını sağlamak olduğunu söyleyen Çakmak, “Kaskodaki fiyat artışımız yıldan yıla bazı ürünlerde yüzde 10 bile değil. Vatandaşımız için ulaşılabilir olmaya devam edeceğiz. Kasko, trafik ve sağlıkta para kazanmak istemiyorum, zarar da etmeyelim, başa baş kalalım istiyoruz” şeklinde konuştu.