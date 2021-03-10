Varlık Fonu’nda Ermut genel müdür oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez görevinden alınarak, yerine Salim Arda Ermut atandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi eski Başkanı olan Ermut, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2005 yılında Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri oldu. 2005’te uzman olarak katıldığı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nda çeşitli yöneticilik görevlerinin ardından 2015’te Başkanlığa atandı. Türk Hava Yolları ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nda da Yönetim Kurulu Üyesi olan Ermut, 2018-2020 yılları arasında TVF Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştı.

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