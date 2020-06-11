Varlık Fonu şirketlere ortaklık için çalışıyor

Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Sönmez, “Hâkim ortak olma değil, esasında, kontrolü almak ya da kontrolü paylaşmak. Yani kontrolü şöyle de paylaşabilirsiniz. Mesela, şirketin yüzde 60’ı sizin, bana yüzde 20’sini verirsiniz, ikimiz bir ortaklık sözleşmesi tahtında çoğunluk sizde olur, azınlık bizde olur, kontrol edebiliriz. Bunlarla ilgili süreçler, işlem gizliliği devam ediyor. İşlem gizliliğini bir şekilde kamuya açıklayabilecek noktaya geldiğimiz gün zaten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gerekli açıklamaları yaparak bu süreçleri anlatacağız” diye konuştu.

Rusya Fonu’yla imzalanacağı açıklanan anlaşmayla ilgili soruları da yanıtlayan Sönmez, konuyu ağır çekimde yürüttüklerini belirtti. Sönmez şunları söyledi: “Rusya Fonu’yla ilgili ‘memorandum of understanding’ imzaladık. Bu konuyu biraz soğutmamızın sebebi şu. Rusya Fonu hem Türkiye’ye hem de Rusya’ya yatırım yapan bir fon. Biz bu dönemde Türkiye’ye olan yatırımları öncelendirmek için bunu “slow motion” yani yavaş şekilde ilerletiyoruz. Sözleşme pazarlığı devam ediyor ama herhangi bir şekilde iptal etmedik, rafa da kaldırmadık, görüşmeler devam ediyor. Bununla ilgili herhangi bir negatif durum da yok.”