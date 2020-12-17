‘Varlık Fonu çok katı denetleniyor’

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmelerinde Türkiye Varlık Fonu’nun denetimi ile borçluluk oranı tartışıldı. Eleştirileri yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları söyledi: “Muhalefetimiz yayınlanan raporların içeriğini tam okumadan, yine elma ile armudu karşılaştırarak Varlık Fonu’na ‘Denetlenmiyor’ diye çamur atıyor. Türkiye Varlık Fonu’nun üzerinde borcunun astronomik oranda arttığına dair ifadeler de kullanıldı burada. Türkiye Varlık Fonu, çok katı ve kapsamlı bir denetime tabidir. Saygınlığı uluslararası piyasalarca kabul görmüş şirketler tarafından yapılan bağımsız denetimi, Devlet Denetleme Kurulu Denetçiliği’nin yaptığı denetim izlemekte ve süreç ülkemizin en üst denetim merci olan Meclisimizde, yine sizde, Meclis denetimiyle bitmektedir. Sayıştay dediniz. Türkiye Varlık Fonu çatısı altında bulunan ve daha önce Sayıştay denetimi devam eden tüm kuruluşlarımızın aynı şekilde Sayıştay denetimi de devam etmektedir.”

FARK OLUŞUR

Borçluluk konusunun da doğru olmadığına dikkat çeken Oktay, “OECD standartlarında borçlanmanın varlıklara oranı yüzde 22 seviyelerinde olması kabul görürken Türkiye Varlık Fonu’nun borçluluk oranı sadece yüzde 3’tür. Bağlı şirketlerin konsolidasyondan kaynaklanan borçlarını Varlık Fonunun borçları gibi yansıtmak kadar haksızlık olmaz. 2 şirket ile 13 şirketi kıyaslamak kadar da acemilik olmaz” dedi. Oktay “Yani yalan demeye artık, inanın bunu yediremiyorum. Yani bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama doğru değil. Sayın Kılıçdaroğlu, ‘2017’de 26 milyar liraydı, 2019’da Türkiye Varlık Fonu kısa vadeli borçları 26 milyar liradan 951 milyar liraya çıktı’ dedi. Türkiye Varlık Fonunun 2017 yılındaki finansal tablolarına henüz tüm şirketler değil, sadece 2 şirket konsolide edilmişti. 2018 yılında ise fon bünyesindeki diğer şirketler de Türkiye Varlık Fonu finansal tablolarında konsolide olarak yer almaya başladı. 2017 yılında 2 şirket varken, 2018’de 13 şirketin eklenmesiyle bu konsolide raporda doğal olarak fark oluşacaktır. Bağımsız denetçi bunu raporunda zaten açıkça yazmıştır. Varlığa dayalı kalkınma fonumuz Türkiye Varlık Fonunu karalamaya çalışanlara yine en güzel cevap fonun uluslararası yatırımcılardan gördüğü rağbettir. Türkiye Varlık Fonu stratejik bir yatırım kolu olarak ülkemizin gelecek vadeden projelerine, şirketlerine ve iş birliklerine yatırım yapmayı sürdürecektir.”

MUHALEFET ELEŞTİRDİ

Görüşmelerde CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Varlık Fonu’nun borçlarının 63 milyar 600 milyon liraya çıktığını savunurken,

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ise “Varlık Fonu üzerinden milletin hazinesini aile şirketine çeviren zihniyet ülkemiz için ciddi bir savunma ve beka sorunudur” görüşünü dile getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da, “Varlık Fonu denetlenmiyor. Hiçbir belge yok, hiçbir bilgi yok, soruya cevap yok. Vallahi denetlenmiyor, billahi denetlenmiyor” dedi.

SADECE BİR HUZUR HAKKI

CHP Ankara Milletvekili Bülent Tezcan ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında ortaya atılan maaş iddiaları dile getirirken,

Fuat Oktay şunları söyledi: “İletişim Başkanı üzerinden yine ‘3 maaş alıyordu, 5 maaş alıyordu, 15 maaş alıyordu’ diye... Ne kadar açıklarsak açıklayalım duymak istemiyorsunuz. Ne İletişim Başkanı ne başka birisi, kamuda çalışan hiç kimse, hiç kimse... Önceden, istediği yerden istediği kadar yönetim kurulu üyelikleri alabiliyorlardı veya nerede görev yapıyorsa huzur hakları veya ücretler alabiliyorlardı; biz kendi dönemimizde bunu engelledik, bunu engelleyen biziz, siz değilsiniz. Kaç tane kurulda veya nerede görev yaparsanız yapın, sadece bir tanesinden huzur hakkı alabilirsiniz, başkasından hiçbir şey alamazsınız ve bu herkes için böyledir. Yasaya aykırı. Böyle bir şey yok. Bunu bir kez daha anlatayım, duyar mısınız, bilmiyorum.”