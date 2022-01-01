Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı

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31 Aralık 2021 tarihinde sona eren Varlık Barışı uygulamasında başvuru süresi 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Uygulamaya göre yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirebiliyor.

17 KASIM 2020'DE BAŞLADI

Varlık Barışı 17 Kasım 2020 tarihinde başladı. Süre sınırı konulsa da süresinin bitmesine yakın uzatmalar gerçekleşti. 31 Aralık'ta sona erecek olan Varlık Barışı böylece 2022'nin ilk yarısına kadar uzatılmış oldu.