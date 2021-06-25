Varlık Barışı’na başvuruda son hafta

Bu kapsamda, yurtdışındaki varlıklarını 30 Haziran’a kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.

ELEKTRONİK BİLDİRİM

Öte yandan, söz konusu varlıklar, yurtdışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021’e kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Böylelikle borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacak. Uygulamadan Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan, para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da 30 Haziran’a kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecek.

HİBE DESTEĞİNE EK SÜRE GELDİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz Perşembe saat 23.59’a kadar uzattıklarını ifade etti. Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik başlatılan destek uygulamasının süresine ilişkin bilgi verdi. Muş, şunları kaydetti: “Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59’a kadar uzattık.”

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