Varank: Otomotiv mobilite ekosisteminde çok güçlü olacağız

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Elektrikli araçlar ve mikro-mobilite konusunda dünyada yeni gelişmeler var. Sektör çok hızlı bir şekilde dönüşüyor. Bursalı firma, mini taşıyıcı diyebileceğimiz L7 sınıfı elektrikli araçlar da üretmeye başladı. Şu anda ciddi bir ihracatları var. Özellikle yurt dışında golf arabasının çok kullanıldığı yerlere ihracat yapıyorlar. Özellikle kargo şirketlerinin şehir içi taşımacılıkta elektrikli araçlarla ön plana çıkmasıyla birlikte daha fazla araç satılacak. Böylece, bu araçlar hem Türkiye hem de dünya piyasasına girmiş olacak” dedi.



Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde, mobilite sektöründe çok ciddi bir ülke olduğuna işaret eden Bakan Varank, şöyle devam etti:



“2 milyon araç üretme kapasitemiz var. Türkiye’nin otomobili TOGG projesiyle elektrikli araçlarda, otonom araçlarda bir dönüşümü yakaladık. Türkiye kendi markasını Bursa’dan çıkarmış oldu. Bu manada geleneksel otomobillerin yanında bunun gibi mikro mobilite diyebileceğimiz küçük elektrikli, şehir hayatına uygun araçlarda da güçlü bir ülke olmak istiyoruz. Mobilite ekosisteminin yol haritasını arkadaşlarımızla, sektör ile birlikte hazırladık. ‘Türkiye’nin hangi alanlara yatırım yapması lazım, hangi alanlarda teknolojiyi yerlileştirebiliriz’ bunların tamamının yol haritası şu anda elimizde mevcut. Bu manada da Türkiye’de sektöre öncülük etmeye çalışıyoruz. Firmalarla görüşüyoruz. Onlara mentorlük veriyoruz. Türkiye otomobil endüstrisinde nasıl güçlü bir haldeyse, önümüzdeki süreçte bu dönüşümden sonra da dünyada güçlü bir hale gelecek.”



Bakan Varank, yakın zamanda Türkiye’nin özellikle şarj istasyonlarıyla ilgili ciddi bir adım attığını vurgulayarak, “Türkiye’nin her tarafını hızlı şarj istasyonlarıyla donatmak için EPDK yönetmeliğini yayınladı, biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 300 milyon liralık bir destek vereceğiz. Burada da özellikle otomotiv endüstrisinde elektrikliye dönüşümle birlikte yollarda şarj ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili ciddi bir yatırım yapılacak. Biz, Türkiye’nin otomobilinin piyasaya çıkmasıyla birlikte altyapının hazır olmasını istiyoruz. Ama otomotiv endüstrisi artık mikro plana daha fazla kaymaya başladı. Bireysel mobilite araçlarından kay kay’lardan başlayarak artık daha küçük araçlar, paylaşılabilir araçlar çok daha fazla gündemde. Farklı firmalarımızın da sektöre girmesiyle birlikte biz bu mobilite ekosisteminde Türkiye’yi çok daha güçlü bir halde göreceğiz. Çok daha iyi bir ihracatçı olarak ülkemizin konumunu arttırmış olacağız” diye konuştu.