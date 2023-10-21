Var mı böyle dolandırıcılık! Kıvanç Talu ve Beril Talu 100 milyon TL ile kayıplara karıştı

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PARODİ videoları yüzbinlerce izlenen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi reklamcı Beril Talu, ponzi sistemiyle etrafındaki birçok kişiyi ve çalışanlarını da dolandırdıkları iddiasıyla Türkiye’nin gündeminde. Çifte pazartesi gününden beri ulaşılamıyor. ‘Var Böyle Tipler’ adlı hesabın yanı sıra çiftin kişisel sosyal medya hesapları da kapalı. İddialara göre, Kıvanç Talu’nun reklamcı eşi Beril Talu, daha önce çalıştığı global bir reklam şirketinden ayrılınca prodüktör olarak kendi şirketini kurdu. Çevresine büyük firmalara reklam filmi çekeceğini ancak iş yerinden ayrıldığı için parası olmadığını söyleyerek yatırım ortaklığı vaadiyle yakınlarından para topluyordu. Talu’nun vaadi, kişilerin paralarını maksimum 40 gün içinde bir buçuk katı olarak geri ödemekti.

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GÜNLERDİR ULAŞILAMIYOR

İddialara göre, şubat ayından bu yana sürdüğü söylenen bu sistemde çift her yeni katılımcının aktardığı parayı öncekilere bölüştürerek bir süre mağdurları oyalamayı başardı ancak çifte 16 Ekim Pazartesi gününden sonra ulaşılamadı. Mağdurların arasında çiftin yakın arkadaşlarının yanı sıra, evde çalışan yabancı uyruklu bakıcı, şoför ve Beril Talu’nun manikürcüsü olduğu da söyleniyor. 42 mağdur önceki gün bir Whatsapp gurubunda toplandı ve bir avukata toplu vekalet vererek suç duyurusunda bulunacak. Ayrıca şahsi olarak savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan başka mağdurlar da var. İfşa olmak istemedikleri için isimlerini gizli tutmak isteyen, birbirini tanımayan 3 farklı kadın mağdurla konuştuk. İşte, mağdurların iddiaları:

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‘DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI ŞİRKETİ DE DOLANDIRDI’

ÇİFTİN evine ‘İngilizce oyun ablası’ olarak çalışmaya giden H.T. 3 ay kadar haftada 6 saati Talu ailesinin evinde geçirdi. H.T.’nin iddiasına göre, Beril Talu kendisiyle bir güven ilişkisi kurdu ve hakkında her şeyi öğrendikten sonra duygusal manipülasyonla onu dolandırdı. H.T. şu iddialarda bulundu: “Bir ay boyunca her gün beni aradı. Sanki biz çok benziyormuşuz gibi davranıp, hakkımda bir sürü bilgi edindi, hayallerimi öğrendi, ne kadar param olduğunu öğrendi. Beni duygusal manipülasyonla kandırdı. Zaten evlerini görseniz kanmama ihtimaliniz yok. Yalı gibi yerde oturuyorlar. Paramın gelmeyeceğini anladığımda artık geç olmuştu. Onları en son gören evde çalışan bakıcıları. Onu da silahla tehdit edip, sabah evden çıkıp gitmişler. Beril daha önce çalıştığı, global bir ajansı da 300 milyon TL dolandırdı ve davası hala sürüyor. En son kredi çektirip parasını aldığı manikürcüsüne yurtdışına kaçmadan önce gidip bir de oje sürdürmüş.”

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‘TİFLİS’E KAÇMIŞ OLABİLİRLER’

BİR arkadaşının aracılığıyla sisteme dahil olan F.A. ise sisteme ilk seferde 40 bin TL verip iki hafta sonra 60 bin TL aldığını, bu şekilde 3-4 kez para alışverişinde bulunduğunu söyledi. Çifti tanıyan arkadaşının da mağdur olduğunu ifade eden F.A. başından geçenleri şöyle anlattı: “Bize gelen reklam filmi listelerinden seçip bir bütçeye yatırımda bulunuyorduk. Ben 3-4 kez yatırım yaptıktan sonra en son 4 bin dolar gönderdim. Bu defa param gelmedi, süre uzadı ve kendilerine ulaşmaya çalıştığımda dolandırıldığımı anladım. Kurduğumuz WhatsApp grubunda ben en küçük yatırımcılardan biriyim, 1.2 milyon TL yatıranlar var aramızda. Doktor, mühendis, bir sürü meslek sahibi insan. Kimse deşifre olmak istemiyor. Bakıcılarının anlattığına göre çocuklarının pasaportu yokmuş. O yüzden Tiflis’e çıkmışlar ve burada çocuklarına pasaport çıkarttıktan sonra başka bir ülkeye gidecekleri söyleniyor.”

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‘ÇİFT YALNIZ DEĞİL ARACILARI DA VAR’

DİĞER bir mağdur G.D. ise bu işte Talu çiftinin yalnız olmadığını, Emre T. ve Sofi T.’nin onlara yardım ettiğini düşündüğünü söyledi. Savcılığa hem Talu çifti hem de Emre T. hakkında suç duyurusunda bulunan G.D. şu ifadeleri kullandı: “150 bin TL’lik başka bir ödememin zamanı geçiyordu. Emre’nin verdiği bir IBAN’a 380 bin TL göndermiştim, 570 bin TL alacaktım. Paramı istediğimde bana yeni bütçeler gönderip “Paran geldi ama bak sistemde tut, iyice büyüsün, para oradan oraya dolaşmasın” diyorlardı. Ben de “Hayır, hesabımda göreyim” önce diye diretiyordum. Sonunda hesabıma hiç tanımadığım birinin adından 270 bin TL geldi. Onun sisteme giriş parasını direkt benim IBAN numarama yönlendirmişler. Sonra da ortadan kayboldular. Şimdi bana parayı gönderen kişi “Bana paramı verin ben bu işten çıkayım, yoksa ben de sizi şikâyet edeceğim” diyor. Bu işin içerisinde en az 80 mağdur kişi var içinde.”

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KIVANÇ VE BERİL TALU KİMDİR

MEMUR bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Bir süre reklam ajansında çalıştı ve orada kendisi gibi reklamcı olan Beril Talu’yla tanışarak evlendi. Kıvanç Talu daha sonra reklamcılığı bırakarak önce bir TV programında oyuncu olarak yer aldı daha sonra ‘Var Böyle Tipler’ isimli sosyal medya hesabında yayınladığı kısa, komik videolarla tanındı. Eşi Beril Talu ise son olarak kendi şirketinde prodüktör olarak çalışmaya devam ediyordu.