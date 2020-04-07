Dünya genelinde yaşanan ve ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınının günlük yaşantıya olan etkilerini en aza indirmek ve hayatın akışının devam etmesini sağlamak amacıyla, şubelerdeki faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüklerini belirten Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “Ülkemize destek olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Müşterilerine işlemlerini öncelikli olarak dijital kanallar üzerinden yapmalarını önerdiklerini ifade eden Kırbaş, “Ancak işin doğası gereği bazı işlemler sadece şubelerden yapılabiliyor veya müşterilerimiz bir nedenle şubeye gelmek zorunda kalabiliyor. Böyle zamanlarda müşterilerimize ihtiyaç duydukları finansal desteği verebilmek her zamankinden daha önemli” dedi.

ÖĞLEDEN ÖNCE ÖNERİSİ

Şubelerde salgın öncesinde olduğu gibi yine saat 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Kırbaş, “Sadece 12.30 -13.30 arasında bir saatlik öğle yemeği arası için kapalıyız. Bu dönemde şubelerimizde öğleden önce görece daha az işlem yapılıyor. Müşterilerimizin Bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için öğleden öncesinde 09.00-12.30 saatleri arasında 3.5 saatlik önemli bir zaman var. Bu nedenle şubeye gelmek zorunda olan müşterilerimiz öğleden önceyi tercih edebilirler. Bu husus sosyal mesafenin korunması açısından da önem taşıyor. İşlem yapacak müşteri sayısının günün saatlerine eşit dağılması müşterilerimiz arasında sosyal mesafenin korunmasına da yardımcı oluyor” diye konuştu.

MASKE KURALI

Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında vatandaşların toplu olarak bulunduğu market, pazar yeri gibi alanlarda maske zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Kırbaş, şunları söyledi: “Alınan tedbirlerle uyumlu olarak biz de bugünden itibaren şubelerimize müşterilerimizi maskeli olarak kabul ediyoruz” dedi. Bu dönemde müşterilerini dijital kanallara yönlendirebilmek için yeni imkanlar sunduklarını belirten Kırbaş “İlk olarak ATM’lerden para çekme limitini 5 bin TL’ye yükselttik. Ayrıca diğer banka ATM’lerinden yapılacak para çekme, para yatırma ve bakiye sorma işlemleri de bu dönemde ücretsiz. Ziraat Mobil, Ziraat İnternet Şubesi, ATM’lerimiz ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılacak EFT ve havale işlemlerinden bu dönem içerisinde ücret almayacağız. Bankkart ile yapılacak temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 250 TL” dedi.

‘DİJİTAL KANALLARI KULLANIN’ ÖNERİSİ

Ziraat Bankası ATM’lerinden QR kod teknolojisiyle hızlı ve temassız bir şekilde para çekilebildiğini hatırlatan Ali Kırbaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Western Union ile yurtdışına para transferi işlemleri de şubeye gelmeksizin Ziraat Mobil ve Ziraat İnternet şubesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Ayrıca kredi kartı, kredili mevduat hesabı veya bireysel kredisinin ertelenmesini isteyen müşterilerimiz başvurularını SMS ile yapabilirler. Temel İhtiyaç Destek Kredisi için web sitemiz veya Ziraat Mobil üzerinden başvurabilirler. Müşterilerimize Şubeye gelmek yerine dijital kanallarımızdan işlem yapmalarını öneriyoruz.”