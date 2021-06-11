14 ay sonra kapılar açılınca akın ettiler

Saray ilçesinde bulunan ve İran’da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020’de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabiliyor. Sınır kapısının açılması sonrası İran’dan aralarında iş insanları ve girişimci kadınların da bulunduğu 41 kişilik turist kafilesi, Van’a geldi. Konaklayacakları otele gelen İranlılar, otel sahibi Zeki Acar ve görevliler tarafından çikolata ikram edilip, karanfil verilerek karşılandı. Mutlu olduklarını belirten İranlılar, hatıra fotoğraf çektirdi.

YOĞUNLUK BEKLİYORUZ

İranlı girişimci Sara Delilazad, uzun aradan sonra Van’a gelmenin sevincini yaşadığını belirterek, “Biz iki kardeş ülke olarak iyi işler yapmak için geldik. İran’ın tüm şehirlerinden iş adamları, iş kadınları ve yatırımcılarımız geldi. Van’ın potansiyelini ölçmek ve bu yönde iyi adımlar atmak istiyoruz. İranlı turistler şimdilik yoğun olarak gelemiyor. Kapıkule Sınır Kapısı İran tarafından kapalı. Seçimi bekliyoruz. Seçimden sonra inşallah açılır” diye konuştu.





İş insanı Pelisa Zangbary ise pandemiden dolayı uzun süredir Van’a gelemediklerini dile getirip, “İş adamları ve girişimci kadınlarımızla birlikte ticaret odasında yapılacak olan toplantı için geldik. Burada hem ziyaretler yaptık hem de kenti gezdik. İranlılar olarak Türklerle beraber iş yapmak istiyoruz. Türklerle ortak noktalarımız çok. Beraber ticaret yapmak istiyoruz” dedi. İranlı girişimci ve iş insanlarına rehberlik yapan Hikmetullah Yetkin de 41 kişiden oluşan İranlı heyetin Van’a yatırım için geldiğini söyleyerek, “Biz de bundan dolayı çok mutluyuz. 3 gün boyunca burada kalacaklar. Birçok ziyaretlerimiz oldu. Tabi bu ziyaretlerimiz devam edecek. İran, Irak ve Türkiye’de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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