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Ekonomi
Haber Giriş: 21.05.2020 - 15:29,Son Güncelleme:

Valör nedir, ne demek? Altın alımında valör uygulaması

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Valör nedir, ne demek? Altın alımında valör uygulaması
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Son dakika açıklamasında, 100 gram ve üzeri altın alımında 1 gün valör uygulanacağı açıklandı. Peki valör nedir, ne demek? Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihe denilmektedir. İşte merak edilen soruların yanıtları…

Valör nedir sorusu araştırılıyor. BDDK, yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını açıkladı. Vatandaşlar bu açıklamanın ardından araştırmalarını hızlandırdılar. 

VALÖR NEDİR?

Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihe denilmektedir. Valör, işlemin yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme, değer kazanma tarihi arasındaki farkı anlatmaktadır. Bankacılık sisteminde bu kelime valör tarihi olarak karşımıza çıkar. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.

VALÖR TARİHİ NE DEMEK?

Valör tarihi, işlemin karşılıklı olarak muhasebe hesaplarına alacak ve borç geçtiği, özetle işlemin fiilen gerçekleştiği tarihtir. Fransızca "valeur" kelimesinden dilimize geçmiştir.

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