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Valilik duyurdu... Haksız fiyat artışı ve stokçuluk devam ediyor

#İstanbul Valiliği#Stokçuluk#Haksız Fiyat
Valilik duyurdu... Haksız fiyat artışı ve stokçuluk devam ediyor

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada haksız fiyat artışları ve stokçuluğa ilişkin denetimlerin devam ettiği belirtildi. Yapılan denetimlerde haksız fiyat artışına ilişkin 134, stokçuluğa ilişkin de 10 tutanak düzenlendi.

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İstanbul Valiliği koordinasyonunda il genelinde haksız fiyat artışları ve stokçuluk uygulamalarıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında denetim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Üretim, tedarik ve perakende sektöründeki işletmelerin, haksız fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlendiği çalışmalar kapsamında idari işlem ve para cezaları uygulandı. 

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Alınan ihbar ve şikâyetler doğrultusunda 39 ilçede 9-10-11 Mart tarihlerinde Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaymakamlık, belediye ve güvenlik ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde;

141 işletmede denetim yapıldı.
402 ürün denetlendi.
6502 Sayılı Kanun kapsamında (Etiket) 12 aykırılık tespit edildi.
Haksız fiyat artışına ilişkin 134, stokçuluğa ilişkin de 10 tutanak düzenlendi.

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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 'Haksız fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesine yönelik ilimizde yapılan denetimler devam edecek' dendi. 

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#İstanbul Valiliği#Stokçuluk#Haksız Fiyat

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