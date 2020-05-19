Valeler sertifika istiyor

Koronavirüs döneminde alınan önlemler kapsamında çok sayıda sektörde faaliyet gösteren binlerce işletme çalışmalara ara verdi. Bu süreçten en çok etkilenenler arasında eğlence ve turizm sektöründe çalışan valeler de bulunuyor. Türkiye’de çeşitli sektörlerde 100 bin valenin çalıştığını söyleyen Tüm Vale Şirketleri ve Çalışanları Derneği Başkanı Mustafa Nohut, “Salgın önlemleri kapsamında çok sayıda AVM, otel, restoran ve eğlence mekanı faaliyetlerini durdurdu. Durum böyle olunca bu işletmelerde çalışan tüm valeler işsiz kaldı. Bu dönemde en büyük sıkıntı valelerin sigortasız çalıştırılması oldu. Çoğu işletme bu bölümde çalışan elemanlarını kayıt dışı olarak istihdam ettiği için işlerini kaybeden valeler ne işsizlik maaşından yararlanabildi ne de diğer desteklerden” ifadelerini kullandı.

‘MESLEK’ SORUNU VAR

Normalleşme süreci ile birlikte turizm başta olmak üzere çok sayıda sektörün yeniden hareketlenmeye başlayacağını belirten Nohut, “Burada bizi bekleyen en büyük tehlike işini kaybeden valelerin çalışma hayatına geri dönememesi. Normalleşme sürecinde ilgili bakanlıklar turizm ve eğlence sektörü için bir sertifika zorunluluğu getiriyor. Ancak valelerin büyük bölümü sigortasız çalıştığı için ve valelik bir meslek olarak tanımlanmadığı için bu pek mümkün görünmüyor. Biz bu konuda daha önceden Mesleki Yeterlilik Kurumu’na başvuruda bulunduk. Bu süreçte sorunlar çözülürse belki işlerimize daha hızlı dönüş yapabiliriz. Binlerce vale tekrar işlerin açılmasını bekliyor” diye konuştu.

DENETİMLER ARTMALI

Valelerin çok uzun süredir kayıt dışı çalıştırıldığını belirten Mustafa Nohut, “Normalleşme ile birlikte bizim mesleğimiz ile ilgili denetimlerin de arttırılmasını talep ediyoruz. Eğer denetimler artarsa biz bugün yaşadığımız sorunları yaşamayız ve sigortalılık oranı da artar” dedi.

DİREKSİYONA STREÇ FİLM

Valelerin gün içinde çok fazla araç kullanmaları ve farklı insanlarla temas etmeleri nedeniyle koronavirüs döneminde dikkatli davranmak zorunda olduğunu aktaran Mustafa Nohut, “Öncelikle arkadaşlarımız çalıştıkları kurumlarda bir hijyen eğitiminden geçip daha sonra kurallara uygun olarak hareket ediyor. Bu süreçte çok sayıda vale sağlık çalışanlarına yüksek tedbirler alarak hizmet vermeye devam etti. Kullanılan araçlarda ilk olarak en fazla kullanılan direksiyon gibi yerleri streç film ile kaplayıp daha sonra tekrar dezenfekte edip müşteriye öyle veriliyor” şeklinde konuştu.