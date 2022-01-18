Vakko, Fuudy’ye ortak oldu

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Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, “Fuudy’yi büyütmeyi, hizmetlerini çeşitlendirip geliştirmeyi ve müşteri deneyimine dair bilgi birikimimizi aktarmayı planlıyoruz” dedi. Vakko CEO’su Jaklin Güner, “İçinde bulunduğumuz dijital çağda, teknolojiyi kullanarak işi dönüştürmek artık çok daha önemli” diye konuştu. Fuudy Kurucu Ortağı Cem Mirap , “Fuudy’nin pandemi döneminde başlayan yolculuğunun gittikçe büyüyerek ve gelişerek ilerlemesi mutluluk verici. Tüketiciye “en iyi” olanı sunmayı ilke edinerek çıktığımız yolda, iş dünyasında kendi alanının en iyilerinden biri olan Vakko ile ikinci yatırım turunu tamamlamasının sadece Fuudy’ye değil, tüm yiyecek-içecek sektörü ve gastronomi ekosistemine katma değerinin olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.