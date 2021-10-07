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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "burs" açıklaması

#Vakıflar Genel Müdürlüğü#Burs#Son Dakika
Vakıflar Genel Müdürlüğünden burs açıklaması

Vakıflar Genel Müdürlüğünden "burs" tartışmalarına ilişkin, "Sayıştay Başkanlığının raporunda bahsedilen 177 şehit çocuğuyla ilgili olarak 63 öğrencinin beyanı aykırı bulunarak aylar önce bursları iptal edilmiştir. 55 öğrenci ile ilgili de yasal süreç başlatılmıştır." açıklaması yapıldı.

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Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Vakıflar Genel Müdürlüğü aleyhine bazı açıklamalarda bulunduğu hatırlatıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne 2016'dan bugüne kadar 1 milyon 451 bin 545 ortaöğrenim öğrencisinin burs başvurusu yaptığı aktarılan açıklamada, başvuruların öğrencilerin beyanına göre güven esasına dayalı olarak elektronik ortamda alındığı ve değerlendirildiği ifade edildi.

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"Öğrencilerin mağdur olmamaları için beyanları esas alınarak bursların hızlı şekilde bağlandığı" bilgisine yer verilen açıklamada, daha sonra söz konusu beyanların Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden kontrol edildiği, beyana aykırı durumun tespiti halinde ise bursun kesildiği, ödenen miktarın da yasal faiziyle geri alındığı vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayıştay Başkanlığının raporunda bahsedilen 177 şehit çocuğuyla ilgili olarak da 63 öğrencinin beyanı aykırı bulunarak aylar önce bursları iptal edilmiştir. 55 öğrenci ile ilgili de yasal süreç başlatılmıştır. 51 üniversite öğrencisi puan yeterliliğiyle burs kazanmıştır. 8 öğrencinin ise 'şehit çocuğu' olması nedeniyle bursları devam etmektedir. Sonuç olarak herhangi bir kamu zararı oluşmamıştır."

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#Vakıflar Genel Müdürlüğü#Burs#Son Dakika