Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait taşınmazlar ihale yoluyla kiraya verilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye katılmak isteyenlerin gerekli evraklarını en geç 06.04.2021 Salı günü saat 17.00'a kadar Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna (İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Kiralama Servisi) teslim etmesi gerekmektedir. Posta, telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersiz sayılacak.



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