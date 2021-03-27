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Ekonomi
Haber Giriş: 27.03.2021 - 22:44 | Son Güncelleme:

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait taşınmazlar ihale yoluyla kiraya verilecektir

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Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait taşınmazlar ihale yoluyla kiraya verilecektir

İzmir'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde 07.04.2021 - 08.04.2021 Çarşamba ve Perşembe günlerinde İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası’nda yapılacak ihale ile 204 iş yeri ve tarım arazisi kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye katılmak isteyenlerin gerekli evraklarını en geç 06.04.2021 Salı günü saat 17.00'a kadar Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna (İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Kiralama Servisi) teslim etmesi gerekmektedir. Posta, telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersiz sayılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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