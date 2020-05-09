VakıfBank’tan Türkiye ekonomisine 394 milyar TL katkı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına yönelik attığı adımlarla Türkiye’nin yanındaki güç olmayı sürdüren VakıfBank, 2020 Mart dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın performansını değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “VakıfBank olarak pandeminin günlük hayat ve ülke ekonomilerine etkilerinin oldukça yoğun hissedildiği bu dönemde, müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu zorlu süreçte, VakıfBank ailesi olarak şubelerimizden Bankamız üst yönetimine kadar her kademede büyük özveriyle çalışıyor, çözümün bir parçası olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Hazırladıkları 9 maddelik ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ destek paketi kapsamında sağladıkları desteklere değinen Üstünsalih, “KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 43 bin müşterimizin 23,5 milyar TL tutarındaki kredisini öteledik. Yaklaşık 346 bin bireysel müşterimizin, toplam 17,7 milyar TL kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik Birçok müşterimizin mevcut kredilerini nakit akışları doğrultusunda yeniden yapılandırdık. Hazine Destekli KGF kefaletiyle işe devam destek kredisinden, maaş ve çek ödemelerine kadar birçok alanda ihtiyacı olan tüm işletmelere destek veriyoruz. Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi Paketi ile düşük gelirli vatandaşlarımızın da yanında olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

‘NAKDİ KREDİLERDE YÜZDE 13,6 BÜYÜME’

2020 yılının ilk çeyreğinde VakıfBank’ın reel ekonomiye 394 milyar TL destek sağladığını vurgulayan Üstünsalih, toplam nakdi kredilerin ise yılın ilk üç ayında yüzde 13,6 büyüyerek 312 milyar TL’yi aştığını belirtti. “Söz konusu büyüme oranı, sektörün ortalama nakdi kredi büyümesinin üzerinde gerçekleşmiştir” diyen Üstünsalih, “Ayrıca, 2019 yıl sonuna kıyasla nakdi kredilerdeki pazar payımızın yüzde 9,8’den yüzde 10,8 seviyesine; toplam aktiflerdeki pazar payımızın ise yüzde 8,8’den yüzde 9,5 seviyesine çıkması milli ekonomimize destek olma sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirdiğimizin net bir göstergesidir” dedi.

‘MEVDUATTA ALTERNATİF ÜRÜNLER’

VakıfBank olarak fonlama tarafında da iyi bir çeyreği geride bıraktıklarını belirten Üstünsalih, “Ana fonlama kalemimiz olan toplam mevduatlarımız, yılın ilk üç ayında yaklaşık yüzde 7 oranında artarak 269 milyar TL’ye ulaştı. Hiç şüphesiz, bu alandaki önceliğimiz mevduat portföyümüzü mümkün olduğunca tabana yaygınlaştırarak daha çok müşteriye ulaşmak. Bu doğrultuda, müşterilerimize alternatif ürünler sunmaya devam ediyoruz’’ dedi.

‘’ULUSLARARASI PİYASALARDAN EN ÇOK KAYNAK GETİREN BANKA’’

Mevduat dışı fonlama kalemlerinde başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Üstünsalih, konuya yönelik şu açıklamalarda bulundu:

“Bankamız tarihinin tek seferdeki en büyük tahvil ihracı olan Ocak ayındaki 750 milyon dolarlık tahvil ihracı, Nisan ayı başında ICBC Türkiye’den yüzde 130 oranında yenilediğimiz 325 milyon dolarlık kredi, muhabir bankalarımızla gerçekleştirdiğimiz 470 milyon doların üzerinde bilateral ve post finansman işlemlerimiz ve son olarak yeni bankaları da işleme dahil ederek yenilediğimiz 950 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi gibi başarılı işlemlere imza attık. Böylece yıl başından bu yana uluslararası piyasalardan en çok kaynak getiren banka olduk. Aktif rasyosu en yüksek bankalardan biri olarak milli ekonomiye olan desteğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürecek; bu doğrultuda kaynak yapımızı çeşitlendirmeye ve fonlama yapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz’’ dedi.

“DİJİTALLEŞMEYE ZAMANINDA YAPTIĞIMIZ DOĞRU YATIRIMLARIN MEYVESİNİ TOPLUYORUZ”

Salgın döneminde müşterilerin dijital kanallara yönelmesiyle bu kanallardaki işlem sayıları ve hacimlerinde önemli artışlar yaşandığını vurgulayan Üstünsalih, “Dijitalleşme alanında zamanında ve doğru alanlarda gerçekleştirdiğimiz yatırımların meyvesini bugün topluyoruz” diye konuştu. Salgın sürecinde finansal desteklerini VakıfBank’ın dijital kanalları aracılığı ile kesintisiz ve hızlı bir şekilde sürdürdüklerine dikkat çeken Üstünsalih, sözlerini şöyle noktaladı:

“Müşterilerimiz VakıfBank Mobil'i bu süreçte daha aktif olarak kullandı ve bu kanaldan yapılan toplam işlem sayısı Nisan ayında yılın ilk üç ayının ortalamasına göre yüzde 42 oranında arttı. Şube dışı kanallardan gerçelleştirdiğimiz işlemlerin toplam içindeki payı da yüzde 94’e ulaştı. Önümüzdeki dönemde güçlü alt yapımızı daha da ileriye taşımak adına dijitalleşme alanındaki çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz.’’