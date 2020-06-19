VakıfBank’tan sokak hayvanları için HAYKOD’a destek

VakıfBank, barınak hayvanlarına yardım etmek amacıyla 1 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında bir kampanya düzenledi. Bu tarihler arasında VakıfBank World özellikli kredi kartları aracılığıyla yapılan veteriner ve pet shop harcamaları üzerinden hesaplanan belli bir kısım, bedeli banka bütçesinden karşılanmak üzere 3 ay boyunca HAYKOD’a bağış olarak aktarıldı.

KURUŞLAR HAYVANLARA MAMA OLDU

VakıfBank, veteriner ve pet shop sektörlerinde gerçekleştirdikleri harcamalar üzerinden HAYKOD’a aktardığı bağışlar ile barınaktaki sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşıladı. Kampanya kapsamında HAYKOD’a 10 ton mama temin eden VakıfBank ayrıca Ankara’da yer alan Cemil Erkök Barınak Tesisleri fiziki koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarına da katkı sağladı. VakıfBank, müşteri bazında ek kart ile yapılan peşin veya taksitli harcamaları da kampanyaya dâhil ederek, hem katılım sayısını hem de aktarılacak bağış tutarını artırdı.