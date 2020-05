Vakıfbank'tan sermaye artırımı

VakıfBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alana açıklamasına göre, banka yönetim kurulu bugün yaptığı toplantıda banka sermayesinin artırılmasına karar verdi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 2,5 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 7 milyar TL toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa Istanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılması, nakit olarak artırılacak sermayeyi temsil edecek her biri 0,01 TL (Bir kuruş) nominal değerli payların tamamının D grubu nama yazılı ve Borsa İstanbul AŞ nezdinde işlem gören nitelikte olmasına karar verildi."



İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ilgili mevzuatı ve Borsa İstanbul'un toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Türkiye Varlık Fonu'na Borsa Istanbul'un toptan alış ve satış işlemi yoluyla satılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"SPK ve BDDK başvurularının yapılması, işbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 0,01-TL nominal değerli payların satış fiyatının, nominal değerden düşük olmayacak şekilde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde belirlenmesi ve bu doğrultuda artırılacak çıkarılmış sermaye tutarının tayin edilmesi, tahsisli sermaye artırım işlemleri kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin aracı kurum olarak belirlenmesi ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ ile sözleşme yapılması,Tahsisli sermaye artırımı kapsamında düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurulması, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, Borsa İstanbul'a başvuruda bulunulması ve borsa onayını takiben Borsa Istanbul pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına, BDDK ve SPK'ya gerekli başvuruların yapılması, işlemle ilgili oluşabilecek hukuk, denetçi, SPK kurul kayıt ücreti, MKK ile ilgili ücretler ve diğer sair masraflar kapsamında tediyelerde bulunulabilmesine karar verildi."



BANKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLENDİRİLDİ



Açıklamada, sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için SPK, Borsa İstanbul, T.C. Ticaret Bakanlığı, BDDK, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ, Ticaret Sicil Müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli her türlü başvurunun yapılması ve diğer gerekli işlemler için banka genel müdürlüğünün yetkilendirildiği bildirildi.