VakıfBank’tan organ bağışına destek

VakıfBank, Sağlık Bakanlığı ve Medikal Turizm Derneği iş birliğinde yürütülen ve organ bağışı konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan “Bir Bağış Çok Hayat” projesinin kurumsal destekçisi oldu.

İş birliği vesilesiyle VakıfBank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen etkinliğe VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Genel Müdür Yardımcıları ile Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş katıldı.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih törende yaptığı konuşmada, “Destekçisi olduğumuz bu proje, geleceğe umutla bakmak isteyen, ancak tek şansı organ nakli olan hastalarımız için çok önemli bir adım. Çünkü organ bağışı, hayat kurtarmak demek. Bir hastaya yeniden hayata tutunma şansı vermek demek. Sadece nakil bekleyen hastanın değil, onu sevenlerin de yüzünü güldürmek demek” diye konuştu.

“VakıfBank’ta sahip olduğumuz dayanışma kültürü, iyiliği ve sağlığı sadece kendimiz için değil tüm toplum için istemeyi gerektiriyor” açıklamasında bulunan Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşimizi yaparken de günlük hayatımızda da içinde bulunduğumuz topluma değer katmayı, faydalı olmayı önemsiyoruz. VakıfBanklı olmak bir olmak, birlik olmaktır. Kısa bir süre önce, ülkemizin yaşadığı yangın ve sel felaketlerinde bunu tecrübe ettik. Büyük bir aile olmanın gücüyle, dar günde yine birlik olduk. Birimizi paylaştık ‘tam’ olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her bir VakıfBanklının umut olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Çünkü biz daha sağlıklı bir gelecek için “bir bağışın çok hayat” anlamına geldiğini biliyoruz. İş birliğimizle elimizden gelen desteği sağlayacağımızın sözünü vermiş oluyoruz.”

Organ bağışı konusunda katılımcıları bilgilendiren Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş ise, “Sivil toplum gönüllüsü, iyilik hareketi elçisi olarak buradayız. Böylesine ulvi bir konuya VakıfBank’ın gösterdiği hassasiyet muhteşem. Bu değerli projede hayatınızı bağışlarınızla taçlandırmış olacaksınız. Halen pandemi sürecini yaşıyoruz. Hepimiz için koronavirüs nasıl bir risk faktörüyse bizlerin ya da yakınlarımızın bir gün organ ihtiyaçları olabilir, bunu unutmamamız gerekir” sözleriyle VakıfBanklıları sosyal sorumluluk elçisi olmaya davet etti.

Organ bağışının önemini anlatan film gösterimlerinin ardından VakıfBank üst yönetimi ve Uzm. Dr. Sinan İbiş “Organ Bağışı Kampanyası” kapsamında hazırlanan panoya dileklerini yazdı. Kampanya kapsamında VakıfBank yöneticileri ve çalışanları da organ bağışında bulundu.

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