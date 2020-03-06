Vakıfbank'tan emeklilere promosyon

VakıfBank ile SGK arasında yapılan ve 2020-2023 dönemini kapsayan promosyon anlaşmasında imzalar atıldı. VakıfBank, yeni anlaşmayla emekli maaşlarına verdiği promosyonları yüzde 66 oranında artırdı.

YENİ PROMOSYON MİKTARLARI BELLİ OLDU

Anlaşmaya göre aylık maaşı 1.500 TL’ye kadar olanlar toplam net 500 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında olanlar toplam net 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara ise toplam net 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

ANLAŞMA 3 YIL GEÇERLİ

Anlaşma kapsamında emeklilere sağlanan ilave avantajlar arasında maaş hesaplarından işletim ücreti alınmaması ve kredi kartlarından aidat alınmaması da bulunuyor. Anlaşmanın bir diğer önemli yanı ise üç yıl geçerli olması. Bu sayede emekli maaşını VakıfBank’tan alanlar 2023’e kadar anlaşmada yer alan avantajlardan yararlanma şansı bulacak.

ÜCRETSİZ EFT VE HAVALE AVANTAJI

Maaşını VakıfBank’tan alan emekliler, maaş hesaplarını kullanarak İnternet Bankacılığı veya VakıfBank Mobil aracılığıyla bir ay içinde toplam bir maaş tutarını aşmayacak miktarda, havale ve EFT (banka normal EFT saatleri dâhilinde) işlemlerini ücretsiz olarak yapabilecek.

ATM’LERDEN ÜCRETSİZ PARA ÇEKME İMKÂNI

Emeklilerine ATM’lerinden günlük 2.000 TL’ye kadar ücretsiz para çekim imkânı da sağlayan VakıfBank, maaş hesabına bağlı HGS etiketini de ücretsiz olarak temin edecek.