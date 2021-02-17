VakıfBank’tan çevre dostu yeşil ev kredisi

Uluslararası sürdürülebilirlik standartlarında uygun şekilde faaliyetlerini sürdüren VakıfBank, bir yandan karbon ayak izini sıfırlarken diğer yandan da çevre dostu finansman konusunda öncü rol alıyor. Bu anlayışla Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 200 milyon Euro’luk Yeşil Konut Kredisi anlaşması imzalayan VakıfBank, sektörde ilk kez bu kadar yüksek bir çevreci kaynağı, ‘Yeşil Konut Kredisi’ kampanyasıyla kullandırmaya başlıyor.



VakıfBank, yeni kredi kampanyasıyla Türkiye’de enerji verimliliği yüksek ve çevreye duyarlı inşaatların yapımını teşvik ederek, konut sektörüne ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor. VakıfBank ayrıca, enerji tasarrufu sağlayan, bütçe dostu ev almak isteyen müşterilerinin de konut finansmanı ihtiyacına destek oluyor.



KAMPANYA A VE B ENERJİ SEVİYELİ KONUTLARDA GEÇERLİ



VakıfBank’ın ‘Yeşil Konut Kredisi’ hakkında bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, kredinin kentsel yerleşim olan il ve ilçelerde A ve B enerji standardına uygun konutlar için geçerli olduğunu, yapımı devam eden konutların ilgili enerji kimlik belgesine sahip olması halinde kampanyaya dahil edileceğini belirtti.



A SINIFINDA DEĞERİNİN YÜZDE 90’INA FİNANSMAN İMKÂNI



A enerji seviyesi konutlar için piyasa faiz oranlarının altında, 2,7 milyon TL’ye kadar 120 ay vade ve yüzde 1,25 faiz oranı uygulanacağının altını çizen Çelebi, “Müşterilerimize daha düşük peşinat ile kredi kullanımı imkânı sağlayacağız. Enerji Kimlik Belgesi A sınıfı olan gayrimenkuller için ekspertiz değerinin yüzde 90’ına finansman sağlanacak. Kampanya kapsamında 10 bin TL’den başlayarak 2 milyon 700 bin TL’ye kadar kredi kullanım imkânı olacak. Vadeler ise 36 ile 120 ay arasında değişecek” diye konuştu.