Vakıfbank’tan 1.1 milyar dolarlık sendikasyon

Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, bankanın ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 yenileme ile gerçekleşti. Mizuho Bank’ın ajan banka, Abu Dhabi Commercial Bank ile Emirates NBD’nin ortak koordinatör banka ve Emirates NBD, MUFG Bank ve Standard Chartered Bank’ın sürdürlebilirlik koordinatör bankaları olarak görev aldığı 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti Libor +%2,50, euro maliyeti ise Euribor +%2,25 seviyesinde açıklandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Yüzde 105 oranında yenilemiş olduğumuz toplam 1.1 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredimiz, yılda 2 defa sendikasyon kredisi alan bankalar arasındaki en yüksek tutarlı işlemler arasında yer almakta. Banka tarihimizin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir finansman alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek bu alandaki ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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