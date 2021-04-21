VakıfBank’a ‘karbon negatif’ kuruluş ödülü

Bu kapsamda 2019 yılında tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek önemli bir adım atan banka, 2020 yılında da aynı yüksek performansı sergiledi ve iki yıl üst üste ‘Karbon Negatif’ kuruluş oldu.

YÜZDE 50’Yİ GEÇECEK

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, “VakıfBank olarak bankacılık faaliyetlerimizi sürdürülebilir bir anlayış içerisinde yürütüyoruz. 2014 yılından bu yana Karbon Saydamlık Projesi Raporu (CDP) yayınlıyor ve BIST Sürdürülebilirlik endeksinde, 2014 yılında kurulduğu ilk günden beri yer alıyoruz. Kapsamlı ve hassas enerji ve emisyon yönetimimiz sayesinde sürdürülebilirlik performansımızı her yıl biraz daha artırıyoruz. 2019 yılında 53 bin 413 tCO2e olarak gerçekleşen toplam emisyon miktarımızı 2020 yılında yaklaşık yüzde 25 azaltarak 40 bin 429 tCO2e seviyesine indirdik. Yenilenebilir enerjinin desteklenmesi amacıyla ISO 14064 sertifikası ile doğrulanan bu miktarın karşılığı olarak, temiz enerji kaynaklarından üretilen 45 bin Doğrulanmış Karbon Birimi alarak Karbon Negatif kuruluş olma konumumuzu koruduk. 2021 yılında hedeflerimizi daha da yükselterek ilerliyoruz. Bu yıl yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş elektrik payını yüzde 50’nin üzerine taşımayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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