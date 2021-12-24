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VakıfBank, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabını devreye aldı

#Vakıfbank#Son Dakika#Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı
VakıfBank, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabını devreye aldı

Türk Lirası tasarruflarını olası kur risklerine karşı korumaya yönelik Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı VakıfBank müşterilerinin hizmetine sunuldu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “İlk olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, detayları Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından paylaşılan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’nı en hızlı şekilde devreye aldık. Amacımız her zaman olduğu gibi müşterilerimizin yanında olmak ve ihtiyaç duydukları desteği sağlamak” dedi.

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VakıfBank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve birikimlerini Türk Lirası mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki değişikliklerden etkilenmesinin önüne geçmeyi amaçlayan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününü hayata geçirdi. 

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Kurulduğu ilk günden bu yana tüm faaliyetlerinde kendisiyle birlikte ülke ekonomisini de büyütmeyi hedefleyen bir banka olarak, üretimi, ihracatı ve istihdamı desteklemeyi her zaman olduğu gibi sürdürüyoruz. Bireysel müşterilerimiz için de tasarruflarını en etkili şekilde değerlendirmelerini sağlayacak ürünler sunmak için çalışıyoruz. İlk olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, detayları Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından paylaşılan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’nı en hızlı şekilde devreye aldık. Amacımız her zaman olduğu gibi müşterilerimizin yanında olmak ve ihtiyaç duydukları desteği sağlamak” dedi.

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“Vatandaşının her zaman yanında olan devletimiz Türkiye ekonomi tarihine damga vuran bu uygulamayla vatandaşlarının tasarruflarını küresel finans etkileşimlerine karşı da koruma altına almıştır” diyen Üstünsalih, “Dolayısıyla ulusal paramızın tarihsel olarak küresel para birimlerine karşı yaşamış olduğu değer kaybı riski de vatandaşlarının tasarrufları açısından ortadan kaldırılmış olacaktır. Diğer bir ifadeyle, tarihsel olarak TL’nin dolar, Euro gibi para birimlerine karşı değeri, Türk Lirasına inanan ve güvenen halkımızın sorunu olmaktan çıkarılmıştır. Bu tarihi karar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı para birimlerine karşı kırılganlığının sona erdirildiği tarihtir” şeklinde konuştu.

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KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HESABI HAKKINDA

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açmak isteyen bireysel VakıfBank müşterilerinin VakıfBank şubelerine başvurmaları yeterli. Açılan hesabın vade sonu geldiğinde, hesabın faiz getirisi ile vade başlangıç ve vade bitiş tarihindeki kur farkından kaynaklı olası kazanç kıyaslanarak, daha yüksek tutar hesaba aktarılıyor. Hesap açılışı ve vade bitiş tarihlerinde Merkez Bankası’nın saat 11.00’de açıklayacağı dolar kuru baz alınıyor. Kur farkından kaynaklı gerçekleşebilecek kazancın, mevduat getirisinden daha yüksek olması durumunda kur farkı hesaba yansıtılıyor. 

VakıfBank’ın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, avantajlı faiz oranlarıyla 92, 181, 272 ve 366 gün vade seçenekleri ile açılabiliyor. 

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#Vakıfbank#Son Dakika#Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı

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