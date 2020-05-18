Vakıfbank Katar'daki ilk Türk bankası oldu

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Banka Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar çerçevesinde, yurtdışı faaliyetlerinin genişletilmesini amaçladıklarına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kararımız doğrultusunda daha önce Çin ve Katar’da temsilcilik ofisi açmayı planladığımızı duyurmuştuk. Katar’da temsilcilik açılması ile ilgili gerek ülkemizde gerekse Katar’da yapılan tüm başvurular olumlu sonuçlanmış ve Bankamız Katar’da bankacılık lisansına sahip ilk ve tek Türk bankası olmuştur. Amacımız pandemi sonrası Çin’de de gerekli başvuruları hızlandırmak ve en kısa sürede orada da faaliyete geçmektir.”

“YURTDIŞINDA DA MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDAKİ GÜCÜZ”

Yurtdışı şube ağında New York, Erbil ve Bahreyn Şubeleri aracılığı ile hizmet verdiklerine vurgu yapan Üstünsalih, bu şubelere ek olarak Genel Müdürlüğü Viyana’da bulunan ‘VakıfBank International AG’ isimli ayrı bir iştiraklerinin de bulunduğunun altını çizdi. “Bu iştirakimiz de Almanya ve Avusturya’daki şubeleri aracılığıyla hizmet veriyor” diyen Üstünsalih, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ülkemizin milli menfaatleri ile uyumlu bir şekilde yurtdışında faaliyet gösteren Türk müteşebbisininin ve iş adamının “yanındaki güç” olarak yurtdışı faaliyetlerimizi artırıyoruz. Katar temsilciliğimiz bu zincirin dördüncü halkası olmuştur. Kısa bir süre içinde Çin temsilciliğimizin de açılması ile zincire bir halka daha eklenecektir. Gerek uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz işlemlerle gerekse büyüyen yurtdışı organizasyonumuz ile VakıfBank marka değerinin küresel seviyede yükseleceğine yürekten inanıyorum.”