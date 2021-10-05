Vakıf Katılım'ın KOBİ bankacılığına ilgisi artıyor

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Türk girişimcilerinin kurduğu KOBİ sayısı her geçen gün artış sağlarken KOBİ'lere destek olan banka sayısı da artıyor. Vakıf Katılım da KOBİ'lere büyük destek veren bankalar arasında yer alıyor.

Hayatımızın hemen her noktasına dokunabilecek işler yapan KOBİ'lerin büyümesi için inovatif ürünler sunan Vakıf Katılım, bürokrasiyi de azaltacak uygulamalarıyla KOBİ'lerin her zaman yanında oluyor.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş KOBİ Bankacılığı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş "2021’in ilk yarısında KOBİ alanındaki çalışma büyüklüğümüzü yaklaşık %30 oranında artırmış bulunuyoruz. Yılın ikinci yarısında da benzer bir büyüme performansı yakalayacağımıza inanıyoruz. Dijital dönüşümle, KOBİ’lerimize pandemi sonrası yeni dönemin ihtiyaçlarına yönelik inovatif ürünümüz olan mobilden temassız ödeme imkânı sağlayan, cep telefonlarını POS’a dönüştüren MobildePOS ürünümüzü ve VBusiness Kart’ı devreye aldık" dedi.

KOBİ ŞUBEYE UĞRAMADAN İŞLEM YAPACAK

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KOBİ'ler için ticari kart uygulamasının devreye alınacağını belirten Göktaş "KOBİ’lerimizin işletme faaliyetleri sırasında oluşan finansman ihtiyaçlarını, önceden belirlediğimiz esnek vade imkânı ve uygun maliyetle şubeye uğramadan, evraksız bir şekilde karşılamak için de birtakım çalışmalar yürütüyoruz. Bu uygulamamızı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

“HEDEFİMİZ 2025 SONUNDA KOBİ BANKACILIĞI PAYINI %35’E ÇIKARMAK”

Türkiye ekonomisinin işletme sayısı bakımından %99,8’ini, istihdamın %73,8’ini, katma değerin %64,5’ini ve ihracatın %56,3’ünü oluşturan KOBİ’ler, Türk bankacılık sektöründeki toplam nakdi kredilerden %24 pay alıyor.

Son yıllarda giderek etkisini ve gücünü artıran, sadece faiz hassasiyeti olan kişilerin değil, sunduğu ürün ve hizmetlerle her kesimden insanın ilgisini daha da çok çeken katılım finans sektöründe “KOBİ” segmentinin yeri apayrı… Öyle ki katılım finans sektöründe KOBİ kredilerinin bankacılık sektör ortalamalarının üzerinde olduğunu söylemek mümkün: Toplam nakdi kredilerin %24‘ünü kapsayan KOBİ kredileri 2020 yılında sektörel olarak %39, katılım finans sektöründe ise %80 oranında artış göstermiş durumda…

KOBİ bankacılığı alanında önemli bir yükseliş yakalayan kurumlardan bir tanesi de sektörün en geç üyelerinden biri olan Vakıf Katılım…

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Ortaya koydukları çalışmalar sayesinde pandemi koşullarına rağmen oldukça başarılı sonuçlar elde ettiklerini dile getiren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran, onların istek ve beklentilerine uygun çözümlerimizle sektörümüzde önemli bir fark oluşturuyor, KOBİ müşteri sayımızı günden güne artırıyor ve büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. 2019 sonu itibarıyla Kurumumuzun toplam aktifleri içerisindeki segment payı yaklaşık %20 olan KOBİ bankacılığının oranını bugün itibarıyla %27 seviyesine yükseltmiş durumdayız. Hedefimiz 2025 sonunda bu payın %35’e çıkması yönünde. 2021’in ilk yarısında KOBİ alanındaki çalışma büyüklüğümüzü yaklaşık %30 oranında artırmış bulunuyoruz. Yılın ikinci yarısında da benzer bir büyüme performansı yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.

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“KOBİ’LERİMİZ, KURUMUMUZUN TABANA YAYGIN BÜYÜME POLİTİKASININ TEMELİNİ OLUŞTURUYOR”

Katma değerli ve istikrarlı ekonomik büyümenin temelini oluşturan imalat, istihdam, ihracat ve inovasyon (4İ) alanlarında itici güç olan KOBİ’lerin, Vakıf Katılım’ın tabana yaygın büyüme politikasının temelini oluşturduğunu söyleyen Göktaş “KOBİ’lerimizi odağımıza alarak, onların ihtiyaçlarına özel hızlı ve yenilikçi çözümler üretmek üzere “KOBİ Pazarlama” Birimimizi kurduk. Aynı zamanda tüm Şubelerimizde KOBİ’lerimize özel portföy yöneticilerimizin atamasını yaptık.

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Ülkemizin milli değerlerinin ortaya çıkarılması için hazırlanan program dahilinde firmaların üretim, tarım, enerji, sağlık, savunma sanayi, yazılım, teknoloji ve dijitalleşme gibi alanlarda yapacakları yatırımlara uzun vadeli finansman imkânı sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Ticaret, Sanayi Odaları ve Organize Sanayi Bölgeleriyle iş birlikleri yaparak bölgesel kalkınma ve büyümeyi destekliyoruz.

Dijital dönüşümle, KOBİ’lerimize pandemi sonrası yeni dönemin ihtiyaçlarına yönelik inovatif ürünümüz olan mobilden temassız ödeme imkânı sağlayan, cep telefonlarını POS’a dönüştüren MobildePOS ürünümüzü ve VBusiness Kart’ı devreye aldık.

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Ayrıca mobil bankacılık alanındaki çalışmalarımız sonucunda uygulamaya aldığımız Bankacılık Talimatlarında Elektronik İmza, e-Logo, Sigorta Ajandam gibi ürünleri de hayata geçirerek, KOBİ’lerimizin finansal hizmetlerden hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde faydalanmalarına imkân tanıyoruz.

KOBİ’lerimiz için internet & mobil bankacılık üzerinden hesap açma başvurusu alma ve diğer finansal işlemlerini Şubelerimize gelmeden yapabilecekleri hem güvenli hem de zaman tasarrufu sağlayacak hizmetlerimizi de artırıyoruz. Bu kapsamda KOBİ Dijital adını verdiğimiz web uygulaması için alt yapı çalışmalarımız hâlihazırda devam ediyor. Danışmanlık hizmeti de vereceğimiz bu uygulamayla KOBİ’lerimizin öncü çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Diğer yandan e-Finansman’la internet bankacılığı üzerinden talep oluşturup evraklarını sisteme yükleyerek, KOBİ’lerimizin hızlı finansman kullanabilmelerini sağlayacağız” dedi.

KOBİ’LER İÇİN YENİ TİCARİ KART YOLDA

Yıl sonuna kadar yeni bir ticari kartı devreye almayı planladıklarını dile getiren Göktaş, “KOBİ’lerimizin işletme faaliyetleri sırasında oluşan finansman ihtiyaçlarını, önceden belirlediğimiz esnek vade imkânı ve uygun maliyetle şubeye uğramadan, evraksız bir şekilde karşılamak için de birtakım çalışmalar yürütüyoruz. Bu uygulamamızı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz.

Öte yandan özellikle perakende alanında beyaz eşya, mobilya, eğitim vb. sektörlerinde mal ve hizmet satışı yapan KOBİ’lerimizin müşterilerine, alışveriş esnasında taksitli finansman imkânı sağlayacak bir model üzerinde de çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“KOBİ’LER DİJİTALE DAHA ÇOK YATIRIM YAPMAK DURUMUNDA”

Dünyada ve ülkemizde KOBİ’lerin ekonominin gelişim sürecinin tüm aşamasında önemini her daim koruyacaklarını ifade eden Göktaş, “Teknolojinin beklentilerin ötesinde bir gelişim yakaladığı günümüzde KOBİ’lerin sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmeleri, dijitalizasyon kavramını iş süreçlerine entegre etmeleriyle mümkün. Bu sebeple içinde bulunduğumuz yaşam koşullarında KOBİ’lerin karşı karşıya oldukları fırsatları ve tehditleri iyi analiz etmeleri, rekabet ortamında ve piyasada kalıcı olabilmek için değişen durumlara göre yeni stratejiler belirlemeleri gerekmektedir. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle pazarların küreselleşmesi gibi trendler, KOBİ’lerin uluslararası pazarda daha aktif rol almalarına olanak sağlayacaktır” dedi.

“NİTELİKLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ PROJELERİNE DESTEK VERİYORUZ”

Enerji alanında oluşturulan ve devlet tarafından teşvik edilen, öz tüketim enerjilerine yönelik kamu ve özel sektördeki ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerçekleştirilen yatırımlara da finansman desteği sağladıklarını belirten Göktaş konuyla ilgili şunları söyledi: “Tüketim ve üretim eğrisine bağlı olarak elektrik fazlasının satılabildiği, anahtar teslim “Çatı ve Saha GES Projeleri”yle birlikte diğer nitelikli ve sürdürülebilir enerji projelerine 6 ay ödemesiz dönem ve toplam 60 aya kadar vade imkânı sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte yalnızca ekonomik gelişimin değil sosyal dengenin ve istikrarın da en önemli aktörlerinden olan KOBİ’lerimiz için uygun finansman desteği vermeye ve kalkınmalarına yardımcı olmak adına uygun çözümler üretmeye devam edeceğiz.“