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Vakıf Katılım'dan Garantili Fon Transferi ile Türkiye’de bir ilk

#Vakıf Katılım#GFT#Fon
Vakıf Katılımdan Garantili Fon Transferi ile Türkiye’de bir ilk

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş "GFT uygulamamızla ticari işletmelerimize, tahsilatlarını ve ödemelerini yaparken hiçbir zarara uğramamalarını teminen kurumumuzun garantörlüğünü sunduğumuz, ticari işlemlerini çok daha hızlı ve efektif bir şekilde gerçekleştirebilmelerine olanak sağladığımız için mutluyuz" dedi.

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Vakıf Katılım, Türkiye’de bir ilke imza atarak uygulamaya aldığı dijital ödeme yöntemi Garantili Fon Transferi (GFT) ürünüyle, işletmelere ticari mal ve hizmet alımlarından kaynaklı vadeli ödemelerini Vakıf Katılım garantörlüğünde yapabilme imkânı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, işletmelerin ticari faaliyetlerinin daha verimli ve hızlı bir şekilde devam etmesi için çalışmalarını
sürdürüyor.

Vakıf Katılım uygulamaya aldığı yeni ürünü Garantili Fon Transferi (GFT) ile bankacılık sektöründe bir ilki gerçekleştirerek, vadeli mal alım satımı yapan ticari işletmelerin nakit döngüsünü, bölünebilir ve devredilebilir dijital ödeme sistemiyle güvence altına alan bir ödeme alt yapısı sunuyor.

Geleceğin vadeli ödeme aracı olarak nitelendirilen GFT ile vadeli ödemeler, dijital olarak, mal veya hizmet satımı yapan firmaların hesabına aktarılıyor. Hesabına GFT bakiyesi intikal eden firma dilerse, kendisine ulaşan GFT’yi, borçlusu olduğu başka ticari işlemlerin ödemesi için ihtiyaç duyulan miktarlarda bölerek vade gününe kadar kullanabiliyor. Böylece başlangıçta bir müşterinin tek bir ticari işlemi için başlatılan gayrinakdi finansman süreci, daha fazla firmanın çok sayıda ticari işlem hareketliliğine fırsat vermiş oluyor. İnternet ve Mobil Şube ya da en yakın Vakıf Katılım şubesi üzerinden transferin gerçekleşebildiği GFT’nin devir ve dolaşımı, havale ve EFT kadar hızlı, kolay ve eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.

Vakıf Katılım müşterisi olan tüm ticari işletmeler Vakıf Katılım şubelerinden ya da İnternet ve Mobil Şube üzerinden, Vakıf Katılım müşterisi olmayan işletmeler ise en yakın Vakıf Katılım şubesine giderek GFT hesabını açtırabiliyor.

“GARANTİLİ FON TRANSFERİ, VAKIF KATILIM’IN ÖDEME TAAHHÜDÜDÜR”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım olarak bankacılık sektöründe bir ilk olan GFT sayesinde, firmaların nakit yönetimini kuvvetlendirdiklerini, vadeli alacaklara satın alma gücü kazandırdıklarını, böylece hem ülke ekonomisine katkı sağladıklarını hem de işletmelerin ödemelerini kolaylaştırdıklarını belirterek, "GFT uygulamamızla ticari işletmelerimize, tahsilatlarını ve ödemelerini yaparken hiçbir zarara 
uğramamalarını teminen kurumumuzun garantörlüğünü sunduğumuz, ticari işlemlerini çok daha hızlı ve efektif bir şekilde gerçekleştirebilmelerine olanak
sağladığımız için mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Göktaş, Vakıf Katılım müşterilerinin artık, hesaplarında bulunan ve henüz vadesi gelmemiş olan GFT’leriyle vade tarihini beklemeden diğer ticari ödemelerini gerçekleştirebileceklerini ve GFT’nin Vakıf Katılım’ın ödeme taahhüdü olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

“GFT ile mal ya da hizmet alım satımında ticari işletmelerin birbirleriyle güven ilişkisi içerisinde faaliyetlerini yürütmelerine ve böylelikle üretimlerine daha fazla odaklanmalarına katkı sunuyoruz. Ürünümüz, ödemelerde kullanılmak üzere, hesabında GFT bulunan işletmenin inisiyatifiyle bölünerek devredilme ve vade gününe kadar dolaşımda kalma imkânıyla da önem taşıyor. Vade ve ödeme taahhüdü içeren çek, senet ve DBS gibi birçok bankacılık ürününden çok daha fazla fonksiyon icra edecek olan böylesine önemli bir ürünün, 6 aylık pilot çalışma sonrasında bütün müşterilerimiz için hayata geçmesinde emek gösteren tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. Ülkemizin ticari hayatının daha da canlanması için şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de büyük bir şevk ve enerjiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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#Vakıf Katılım#GFT#Fon

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