Vakıf Katılım’dan belediyelerin yenilenebilir enerji ve akıllı şehir projelerine destek

Vakıfların paylaşım kültürü ile kamunun gücünü birleştirerek katılım finans sektörüne yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, ülke ekonomisine değer katacak çalışmalara destek olmayı sürdürüyor. Vakıf Katılım, Türkiye’nin enerji konusundaki cari açığının azalmasına ve belediyelerin ekonomik anlamda daha da güçlenmesine destek olmak amacıyla, Güneş Enerjisi Santrali (GES), Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), Jeotermal Enerji Santralleri (JES) ve Biyokütle Enerji Santralleri gibi yenilenebilir enerji projelerinde belediyelerle iş ortaklıkları gerçekleştirirken, bir yandan da akıllı şehir projelerini finanse ediyor.

Başlangıç olarak 10’un üzerinde belediyeye Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi ile ilgili destek veren Vakıf Katılım, otopark, ulaşım, tarım, sağlık hizmetleri ve atık yönetimi konularında beledilerin akıllı şehir çalışmalarına da finansal kaynak sunuyor.

“40 BİN HANEYE TEMİZ ENERJİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş şunları söyledi:

“Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından oldukça zengin. Bu enerji kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanımı hem çevrenin korunmasına, hem belediyelerimizin ve ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesine katkı sağlar. Vakıf Katılım olarak bizler de milli ekonomiyi destekleme vizyonumuzdan hareketle belediyelerimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yapacakları yatırımlar ile akıllı şehir projelerine destek olmaya başladık. İş birliği yaptığımız belediyelerin parkları, bahçeleri şimdi temiz enerji ile aydınlanıyor. Aldığımız sonuçlardan çok mutluyuz.

Elbette önümüzdeki dönemde bu alanda yapacağımız çalışmaları daha da genişletmek istiyoruz. Yenilenebilir enerji alanında 50 belediyeye toplam 600 milyon TL yeşil enerji yatırım desteği yapmayı planlıyoruz. Milli enerji kaynaklarına yaptığımız bu yatırımla 40 bin haneye enerji sağlamış olacağız. Ülkemizin gelişimine destek olacak tüm uygulamaların ve çalışmaların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz.”