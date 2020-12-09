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Ekonomi
Haber Giriş: 09.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vakıf Katılım’dan 500 bin TL’lik finansman

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Vakıf Katılım’dan 500 bin TL’lik finansman
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Vakıf Katılım kamu teşvik ve hibe programlarına aracılık etmek üzere KOSGEB’le yeni bir işbirliğine imza attı.

Bu doğrultuda firmalara İşletme Finansmanı, Makine ve Teçhizat Finansmanı ve Acil Destek Finansmanı kapsamında finansman maliyetlerinde geri ödemesiz teşvik ve 36 aya kadar vade seçenekleri ile 500 bin TL’ye kadar finansman desteği sunuyor.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Sanayi hamlesi programı kapsamında kendimizi büyüme modelinin bir parçası olarak kabul ediyoruz. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar istihdam sağlamaya yönelik faaliyet gösteren tüm girişimcilerin yanında olduk, yatırımlarına kaynak sağladık. Teknolojik yatırımlarıyla ülkemize katma değer sağlayan firmalara pozitif ayrımcılık yaparak önemli çalışmalara imza attık. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de “imalat, istihdam, ihracat, inovasyon” alanında reel sektöre desteğimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.

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