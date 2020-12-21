Vakıf Katılım en fazla altın ihracatı yapan finansal kuruluş oldu

Vakıfların paylaşım kültürü ile kamunun gücünü birleştirerek katılım finans sektörüne yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, Mücevher İhracatçıları Birliği’nin yayımladığı rapora göre; 2020 yılı Ocak-Kasım ayları arasında 755 kuruluşun yer aldığı ve ihraç edilen tüm mal gruplarını kapsayan sıralamada yaklaşık 6 ton külçe altın ihracat hacmi ile ‘’En fazla altın ihracatı yapan finansal kuruluş’’ olarak yer aldı.

Vakıf Katılım, başta Londra ve İsviçre’ye olmak üzere yaklaşık 360 milyon USD’lik külçe altın ihracatı gerçekleştirirken, Mücevher İhracatçıları Birliği’nin yayımladığı rapora göre; ihraç edilen tüm mal gruplarını kapsayan kategori sıralamasında da ikinci oldu.

Kurum ayrıca, 2019 yılı içerisinde 63.4 ton fiziksel külçe altın alım satımı gerçekleştirerek Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’nda (KMTP) en fazla altın işlem hacmine sahip olan finansal kuruluş unvanını elde etmişti.



“PANDEMİ ŞARTLARINA RAĞMEN ULUSLARARASI ARENADA YİNE FARK OLUŞTURDUK”



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Türkiye’nin Milli Altın Kurumu olan ve 2017'den bu yana Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda "Piyasa Yapıcılık" unvanına sahip olan Kurumumuz, küresel ticaretteki keskin daralma ve pandemi şartlarına rağmen, etkin pazarlama politikaları ile kıymetli madenler piyasaları merkezi olan Londra ve İsviçre pazarları başta olmak üzere gerçekleştirdiği altın ihracatlarıyla uluslararası arenada yine fark oluşturdu. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de yurt içi ve yurt dışı işlemlerimizin hacmini daha yukarı seviyelere taşımak için çalışmalarımıza büyük bir özveriyle devam edeceğiz” dedi.