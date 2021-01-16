Vakıf GYO'nun aktif büyüklüğü 2.4 milyar liraya ulaştı

1996 yılında halka açılarak Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Vakıf GYO’nun 2020 yılında aktif büyüklüğünü 2.4 milyar TL’nin üzerine çıkardığına dikkat çeken Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, “2021 yılında tamamlamayı hedeflediğimiz İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projemizle başarı grafiğimizi yükseltmeyi amaçlıyoruz” dedi.

İncehasan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin en büyük bankası olma yolunda sıçrama yapan VakıfBank ve inşaat sektörünün amiral gemisi olan TOKİ gibi sermayedarların iştiraki bir şirket olmanın sorumluluğunu taşıyor, ülkemize değer katan, sektöre yön veren, ufuk açacak projelere imza atıyoruz.” 2020 yılında aile dostu konseptli ‘Bizimtepe Aydos’ projesi konut satışlarını tamamlandığını belirten Genel Müdür Onur İncehasan, 2021 yılı içinde ticari ünitelerin satışını da tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.