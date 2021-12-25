Vadeye ve büyüklüğe göre faiz

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Bankaların internet sitelerinde ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ tanıtımları yer almaya başladı. Bir özel bankanın internet sitesinde, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren müşterilerin, döviz kurlarındaki hareketlilik karşısında mağdur olmaması için sunulan bir mevduat ürünü olarak tanıtıldı. 10 bin ile 99 bin lira arasındaki mevduatın 92 gün vadeli olarak yatırılması halinde yüzde 14, 181 güne yüzde 15, 272 güne yüzde 16 ve 366 güne de yüzde 17 faiz verildi. 100 bin ile 199 bin lira arasında faiz oranı yüzde 15.50 ile yüzde 17, 200 bin ile 299 bin lira arasında yüzde 16 ile yüzde 17 arasında değişti. 300 bin liranın üstünde ise tüm vadelerde yüzde 17’lik faiz verildi. Bazı özel bankalar Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat için tanıtım yaparken, alt limitin bin lira olduğu bildirildi. Hesap açılışındaki talebe göre vade sonunda hesabın kapatılabileceği gibi aynı vade ile yenileme de yapılabileceği belirtildi.

ÖRNEKLERLE ANLATILDI

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Bir kamu bankasının internet sitesinde de yüzde 14’lük faiz üzerinden müşterinin ne kazanacağı örnekle anlatıldı. 1 milyon liralık bakiyenin yüzde 14 üzerinden 92 gün vadeli hesaba yatırıldığı varsayıldı. Hesabın açıldığı gün saat 11’de Merkez Bankası’nın açıkladığı kurun 12.50 TL olduğu varsayımı altında müşterinin 1 milyon liralık bakiyesinin dolar karşılığı 80 bin dolara denk gelecek. Hesabın vade sonu tarihinde müşterinin faiz getirisi yüzde 14 faiz oranından hesaplandığında 35 bin 287,67 lira olacak. (Stopaj oranı “0”)

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KUR DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE HESAPLAMA

Örnekte değişik dolar kurları üzerinden şu hesaplama yapıldı:

1. Vade sonu tarihinde MB’nin açıkladığı dolar kuru 13.50 olursa müşterinin kur getirisi 80 bin lira olacak. Bu durumda müşterinin kur getirisi faiz getirisinden büyük olduğu için faiz tahakkuk döneminde hesabın güncel bakiyesi 1 milyon 80 bin lira olacak.

2. Vade sonu tarihinde MB’nin açıkladığı dolar kuru 12.60 olursa müşterinin kur getirisi 8 bin lira olacak. Bu durumda müşterinin faiz getirisi kur getirisinden büyük olduğu için faiz tahakkuk döneminde hesabın güncel bakiyesi 1 milyon 35 bin 287.67 TL olacak.

3. Vade sonu tarihinde MB’nin açıkladığı dolar kuru 10.00 olur ise müşterinin kur kaybı 200 bin lira olacak. Bu durumda müşteri kur kaybına karşı korumaya alınmış olacak ve müşterinin faiz getirisi faiz tahakkuk döneminde hesaba yansıtılarak hesabın güncel bakiyesi 1 milyon 35 bin 287,67 lira olacak.

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KIRILGANLIĞIN SONA ERDİĞİ TARİH

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Kurulduğu ilk günden bu yana tüm faaliyetlerinde kendisiyle birlikte ülke ekonomisini de büyütmeyi hedefleyen bir banka olarak, üretimi, ihracatı ve istihdamı desteklemeyi her zaman olduğu gibi sürdürüyoruz. Bireysel müşterilerimiz için de tasarruflarını en etkili şekilde değerlendirmelerini sağlayacak ürünler sunmak için çalışıyoruz” dedi. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’nı en hızlı şekilde devreye aldıklarını söyleyen Üstünsalih, “Amacımız her zaman olduğu gibi müşterilerimizin yanında olmak ve ihtiyaç duydukları desteği sağlamak. Tarihsel olarak TL’nin dolar, euro gibi para birimlerine karşı değeri, Türk Lirasına inanan ve güvenen halkımızın sorunu olmaktan çıkarılmıştır. Bu tarihi karar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı para birimlerine karşı kırılganlığının sona erdirildiği tarihtir” dedi.