MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriVadeli Elektrik Piyasası 1 Haziran 2021'de hizmete girecek
GeriEkonomi Vadeli Elektrik Piyasası 1 Haziran 2021'de hizmete girecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 13:53 | Son Güncelleme:

Vadeli Elektrik Piyasası 1 Haziran 2021'de hizmete girecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vadeli Elektrik Piyasası 1 Haziran 2021'de hizmete girecek
Abone Olgoogle-news

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyete geçecek Vadeli Elektrik Piyasası'nın (VEP) daha önce 1 Aralık 2020 olarak belirlenen açılışı tarihi 1 Haziran 2021'e ertelendi.

EPİAŞ'ın kurumsal internet sitesinde yer alan açıklamada, elektrik piyasası katılımcılarına birçok avantaj sağlayacak VEP'in açılış tarihinin, tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği olumsuzluklar sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19 Kasım tarihli kararıyla 1 Haziran 2021'e ertelendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yazılımı ve kalite testleri tamamlanan VEP'in teminat, temerrüt ve uzlaştırma modüllerinin Kovid-19 salgınından kaynaklanan olağanüstü şartlar dolayısıyla bir kez daha hassasiyetle gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan bu hassas çalışmayla birlikte Aralık 2020'den itibaren sanal uygulamaların başlatılması planlanmaktadır."

Bu kapsamda, piyasa katılımcıları 15-31 Aralık tarihlerinde sanal ortamda işlemlerini yapabilmek için kayıtlarını gerçekleştirebilecek.
VEP'in canlı olarak işletmeye alınacağı 1 Haziran 2021'e kadar da EPİAŞ kurumsal internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla piyasa, teminat, temerrüt ve uzlaştırma modüllerinin her biri için sanal uygulama tarihleri önceden duyurulacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle