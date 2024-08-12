Uzun vadede yüksek kazancın sırları

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Son bir yıllık enflasyon yüzde 61.78 oranındayken aynı dönemde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 33.14 artarak enflasyonun altında getiri sağladı. Ancak, uzmanların ‘hisse ve sektör seçimlerinde daha seçici olunmalı’ uyarılarını dinleyerek ‘doğru sektörü ve doğru hisseyi’ bulan yatırımcıların aynı dönemdeki kazancı yüzde 150’yi aştı.

Buna göre, 9 Ağustos itibarıyla son bir yılda borsada sektörel bazlı en hızlı yükseliş yüzde 170.6 ile sigorta sektöründe yaşandı. Bunu yüzde 102.3 ile iletişim sektörü, yüzde 91.4 ile bilişim sektörü ve yüzde 84.5 yükselişle bankacılık sektörü takip etti.

TÜİK verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 7 aylık enflasyon yüzde 28.76 olarak açıklanmıştı. Borsa İstanbul verilerine göre, BIST 100’ün yılbaşından bu yana yatırımcısına sağladığı getiri oranı yüzde 32.63 oldu. Sektörel bazda bakıldığında ise, yılın ilk 7 ayında iletişim sektörünün sağladığı getiri yüzde 86.44, bankacılık sektörünün sağladığı getiri yüzde 51.56 olarak öne çıktı.

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İÇ TALEBE ODAKLI ŞİRKETLER KAZANDIRDI

Konuyla ilgili Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, son dönemde getiride öne çıkanların, makro istikrar ve TL’nin değer kazanması gibi nedenlerle ‘iç talebe odaklı şirketler’ ile ‘sektörel ayrım yapmadan kendi sektörlerinde rekabet gücü olan şirketler’ olduğunu aktardı. Demirtaş, “Son bir yılda uygulanan ekonomi programına yönelik güveninin artmasıyla birlikte en hızlı yükselişlerden biri, bankacılık sektöründe yaşandı. Banka kârlarında ileri dönük düşüş beklense de makro ekonomideki iyileşme ve TL’deki istikrardan en olumlu etkilenecek sektörlerden biri olarak banka hisselerine olan ilgi arttı” dedi. Aynı dönemde, telekom, gıda ve gıda dışı perakende, gıda-içecek sektörleri, savunma sanayi ve holding hisselerine ilginin artmaya devam ettiğini belirten Demirtaş, otomotiv, beyaz eşya, cam ve demir-çelik, petrokimya gibi ağır sanayi hisselerinin ise performans olarak geride kaldığına dikkat çekti.

Borsa İstanbul verilerine göre, Borsa İstanbul (BİST) Sınai Endeksinin bir yıllık getirisi yüzde 18.7’de kaldı.

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İHRACATÇIDAN SONRA YATIRIMCIYI DA VURDU

Demirtaş, “Demir-çelik, otomotiv, beyaz eşya, cam sektörleri gibi ihracatçı sektörler, daralan ihraç pazarlarından vedöviz kurlarındaki artışın enflasyon altında kalmasından olumsuz etkilendiler” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin, temmuz ayı dış ticaret rakamlarının yayınlanmasının ardından yaptığı açıklama, ihracatçı sektörlere yatırım yapan borsa yatırımcısına yansıyan olumsuzluklara ışık tutmuştu. Yılın ilk 7 ayında toplam ihracat artsa da ‘işlerin arzu ettikleri şekilde gitmediğini’ anlatan Gültepe, bunun temel nedeninin Türkiye’deki üretim maliyetlerinin yüksek olmasından ve Türk ihracatçısının Asya’daki rakiplerinden dolar bazında yüzde 40-50 daha pahalı konuma düşmesinden kaynaklandığını aktarmıştı. “Avrupa’daki bazı ülkelere göre de yüzde 15-20 pahalı kalıyoruz. Yani Türkiye artık pahalı değil, çok pahalı. Birçok sektörde fiyat tutturamıyoruz” diyen Gültepe, şöyle demişti: “Dolayısıyla günden güne rekabetçiliğimizi kaybediyoruz. Firmalarımız, çarkı döndürmek, müşteri kaybetmemek için maliyetine, hatta zararına sipariş almak zorunda kalıyor. İhracatçı için kısa vadede girdi maliyetleriyle döviz kurunu dengelemenin dışında bir çözüm yolu görünmüyor.”

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HANGİ HİSSELER ÖNE ÇIKACAK

ANALİSTLERİN Hürriyet’e yaptığı değerlendirmeye göre, yıl sonuna kadar özellikle iç piyasada sıkılaşmanın devam etmesi, zorunlu olmayan ihtiyaçlara ilişkin iç tüketimde yavaşlama olması, emtia ve ihracatın da baskı altında kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, “Bu nedenle, başta gıda perakende, gıda içecek, telekom, savunma gibi daha defansif sektörlerin hisselerine ilginin yüksek olacağını düşünüyoruz. Parasal sıkılaştırmanın etkisiyle ekonomideki daralmadan dolayı bankalara olan ilginin de yılın başına kıyasla azalacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Çok kısa vadede yine gıda gibi zorunlu ihtiyaçlara hizmet eden sektörlere ilginin yüksek olacağı öngörüsünde bulunan Demirtaş, şöyle devam etti:

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“Faiz indirimlerine ilişkin somut adımların atılması durumunda, 2025’te büyüme odaklı ve emtia sektörü hisselerine olan ilgi artabilir.”