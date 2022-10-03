Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Uzun süredir konuşuluyordu! Togg'dan asılsız fiyat iddialarına açıklama geldi

Güncelleme Tarihi:

#Togg#Yerli Otomobil#Fiyat
Uzun süredir konuşuluyordu Toggdan asılsız fiyat iddialarına açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 08:34

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Yerli ve milli otomobil Togg 29 Ekim 2022 tarihinde hem fabrika açılışı yapacak hem de ilk otomobil banttan inmiş olacak. Buna bağlı olarak sosyal medya ve bazı haberlerde Togg'a ilişkin fiyat ve satış kampanyalarına ilişkin aslı olmayan açıklamalar yapılıyordu.

Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için Togg, Twitter'dan en net açıklamayı yaptı. Togg, fiyat listesi, ön sipariş-satış kampanyası, Togg iş ortağı gibi görünen kişi ve kurumların açıklamasına itibar edilmemesi yönünde duyuru yaptı.

Gözden Kaçmasın

Seçim yaklaştıkça dikkat çekici değişiklikler varSeçim yaklaştıkça dikkat çekici değişiklikler varHaberi Görüntüle

Togg'dan yapılan açıklama şöyle:

Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça Togg'a olan ilgi de artıyor. Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz.

Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerimizin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü iddialar maalesef dikkat çekici biçimde artmıştır.

Haberin Devamı

Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek;

- Fiyat listesi,
- Ön sipariş - satış kampanyası,
- Kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının
arttığını gözlemliyoruz.
Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısıMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısıHaberi Görüntüle

Togg'un resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanmamış haberler, hangi mecrada yer alırsa alsın gerçekliği şirketimiz tarafından
teyit edilmemiş bilgilerdir. Kurumsal sorumluluk ve prensiplerimiz gereği, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Haberle ilgili daha fazlası:
#Togg#Yerli Otomobil#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji
Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

#Mine Ekinci
Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yine sınıfta kaldı Hayatımızdan iki saat çalındı, anlamak mümkün değil...

Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yine sınıfta kaldı! "Hayatımızdan iki saat çalındı, anlamak mümkün değil..."

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji
Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

#Mine Ekinci
Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yine sınıfta kaldı Hayatımızdan iki saat çalındı, anlamak mümkün değil...

Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yine sınıfta kaldı! "Hayatımızdan iki saat çalındı, anlamak mümkün değil..."

#Fenerbahçe