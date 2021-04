Uzun dönemli tatil için villalara yoğun talep

Sağlık alanında Ethica, Esteticha markalarının olduğunu, Nişantaşı’nda wellness merkezini devreye aldıklarını belirten Akdoğan, Bodrum’da da 70 milyon dolar yatırımla hayata geçirdikleri Le Meridien Beach Resort’ta da wellness merkezi açtıklarını söyledi. İstanbul Nişantaşı’ndaki Vitalica Wellness’ta 2 bin 500 metrekarelik alanda hizmet verdiklerini belirten Akdoğan, burada geleneksel ve modern tıp uygulamalarını içeren ’kişiye özel’ programlar sunduklarını belirtti.

‘TALEP ARTACAK’

Pandemi nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi kendi bulundukları alanlarda da zorluklar yaşandığına dikkat çeken Akdoğan, “İlk etapta işlerde bir yavaşlama oldu. Ancak pandemi sürecinde insanlar kendileri ile baş başa kaldı. Okula gidemedi, arkadaşlarıyla görüşemedi. Yalnız kalan insanlar değişime ihtiyaç duymaya başladı. Pandemi sürecinde yaşanan gevşemelerle birlikte ertelenmiş talepler devreye girmeye başladı. Bu süreçte oluşan her fırsatta yabancı turist Türkiye’ye sağlık imkanlarından yararlanmak için gelmeye başladı. Şu anda Avrupa’nın hemen her ülkesinden gelen var. Plastik, obezite tedavisi, saç ekimi ve diş tedavileri için Türkiye’ye geliyorlar. ABD’den ve Körfez ülkelerinden de tedaviye gelen var. Balkan ülkelerinden de yüksek talep alıyoruz. Her ne kadar pandemi öncesiyle kıyasta yabancı hastalarda yüzde 20 seviyelerinde olsak da, bu gelecek için bize umut veriyor. Pandemi sonrası çok hızlı toparlanma bekliyoruz. Yerli hastalarımız da ise pandemi öncesine göre bir kayıp yaşanmadı. Bu da bizim için sevindirici gelişmeler arasında” ifadelerini kullandı.

OTELE İLGİ YOĞUN

Bodrum’daki otelleri ve talepler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bodrum’daki otelimiz turist ağırlamaya devam ediyor. Geçen yıl da otelimizde başarılı bir grafik çizdik. Konseptimiz de pandemi şartlarına çok uygun oldu. 700 odalı otel yapabiliyorken, 93 odalı yapmıştık. Bu bize avantaj getirdi. 650 metre sahil şeridine sahibiz. Ayrıca otelimizin konsepti sağlıklı yaşam için uygun. Tatilciler, Le Meridien Bodrum Beach Resort’un içinde Vitalica Wellness ile wellness ve detoks paketlerini deneyimleme şansı buluyor.” Otel içindeki villalara olan talebin bir hayli yüksek olduğunu vurgulayan Akdoğan, “Villalarımız uzun dönemli kiralandı. Yüksek sezon için villalarımız neredeyse tamamen doldu. Yabancı turistin yüksek sezon olmayan eylül, ekim ve kasım aylarında da villalarda uzun süreli kiralama yapacağını düşünüyoruz. Türkiye turizminde atıl kalan villaların kiralanmasıyla da bir hareket olacağını düşünüyoruz. Özellikle belli bir yaşın üstünde olan yabancı turist, Türkiye’de uzun dönemli villa kiralayarak tatil yapabilir. Böyle döviz girdisi de sağlanmış olur. Villalar tatilcilere izole bir şekilde uzun dönemli tatil imkanı sunuyor” dedi.



MERDİVEN ALTI SORUNU TEDARİKÇİ İLE ÇÖZÜLÜR

Özellikle saç ekimi ve estetik hizmeti alanların işlem yaptırdığı yerlere çok dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Murat Akdoğan, “Kozmetik dermatoloji hizmeti veren yerlerin yüzde 80, saç ekimi yapan yerlerin ise yüzde 90’ı merdiven altı tabir edilen izinsiz çalışan işletmeler. Bunları engellemek için malzeme tedarik edenlerin kontrol altına alınması gerekiyor. Çünkü kullanılan malzemeler sadece hastane, tıp merkezi ya da polikliniklere satılabilir. Merdiven altı işletmeler, satın almaları yasak olan ürünlere çok rahat ulaşabiliyor. Eğer malzeme tedariki engellenirse merdiven altı işletmeler de hayatlarını sürdüremez” ifadelerini kullandı.

