Uzmanlar yorumladı: Kripto paralarda yaşanan sert düşüş altın fiyatlarını etkiledi mi?

Kripto paralar hakkında sık sık okuduğumuz “rekor üzerine rekor kırıyor” haberleri yerini “sert düşüş” haberlerine bıraktı. Elon Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla bir günü bir gününü tutmayan kripto para piyasasına bir de Çin’den gelen haberler eklenince düşüş daha da hızlandı.

Aynı dönemde ons altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş de dikkatlerden kaçmadı. Tekrar 1900 dolar seviyesine yaklaşan ons altının, bu sınırı da aşması bekleniyor.

Uzmanlar kripto paralarda yaşanan sert düşüş ile ons altın fiyatlarının yükselmesi arasındaki ilişkiyi hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

REGÜLASYON ÇALIŞMALARI İNSANLARI CAYDIRDI

İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk konu hakkında yaptığı değerlendirmede büyük yatırım fonların yaptığı yatırım tercihlerinin ons altının yükselmesinde etkili olduğunu belirtti.

Kripto paralar sanal olduğunu, fiziki olarak mevcut olmadıklarını belirten Yıldırımtürk, “Son dönemde merkez bankaları ve hükümetlerin kripto varlıklar konusunda regülasyon çalışmaları yapacağı yönündeki haberlerin etkisi ile piyasa sert bir düşüş içerisine girdi. Bu nedenler, insanları caydırmış durumda.” dedi.

BÜYÜK FONLAR ETKİLİ

Elon Musk'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların insanları ürküttüğünü söyleyen Yıdırımtürk, “Geride kalan süreçte kripto paraların rekor kırdığı, altın fiyatlarının ise düşüş yaşadığı bir dönem gördük. Burada büyük fonların etkisinden söz edilebilir. Biz buna "surf hareketi" diyoruz. Yani büyük fonlar hızla yer değiştiriyorlar. Bütün bu nedenlerle kripto varlıklardan caymış oldular.

Gelen regülasyon açıklamaları ile altın yine güvenli liman olarak görülmeye başlandı. Diğer kıymetli metallere baktığımız zaman altında yaşanan yükselişi onlarda göremiyoruz. Bu da kripto paradan çıkan insanların tekrar altına yatırım yaptığını gösteriyor.” dedi.

Yıldırımtürk, ons altında yakın dönem beklentisinin 1950 dolar olduğunu ifade ederken yıl sonu ons altın beklentisinin ise 2150 dolar seviyesinde bulunduğunu belirtti.

KARŞIT GÖRÜŞLER DE MEVCUT

Marbaş Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Topçu ise insanların kripto paralardan tekrar güvenli liman altına dönüş yaptığı fikrine katılmıyor.

Son dönemde gündemin Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasındaki büyük düzeltme hareketi olduğunu ifade eden Topçu, “Bir haftadan kısa sürede birçok kripto parada yüzde 50’nin üzerinde düşüş yaşandı. Düşüş henüz bitmiş gözükmüyor ve o ünlü 4 yılda bir tekerrür ettiğine inanılan kripto paralardaki ayı piyasasının içindeyiz. Bu dönemde Bitcoin 63 bin 800 dolardan 30 bin dolara kadar geriledi; mayıs ayının son haftasında ise, 35 bin dolar civarında seyrediyor. Bitcoin’in 12 yıllık tarihinde yüzde 85’lere varan oranda düzeltme yaşadığı olmuştu. Bu son büyük düzeltmeye rağmen bugünkü fiyatlarla Bitcoin’in altına karşı 2021 yıl başından itibaren yüzde 300’den fazla değer kazanmış olduğunu da hatırlatalım.” dedi.

TOPÇU: FONLARIN İLGİSİ AZ BİR ORANA TEKABÜL EDİYOR

Bitcoin’de yaşanan bu düşüşün ons altında devam eden düzenli artışa denk geldiği bu dönemde piyasada son dönemde konuşulmaya başlayan; “Yatırımcılar Bitcoin’den çıkıp altına geçiyor” senaryosuna katılanlardan biri olmadığını söyleyen Topçu, bu düşüncesini dayandırdığı iki temel sebebi ise şöyle anlattı:

İlk olarak altının büyük oranda kurumsal, Bitcoin’in ise tam tersi bireysel yatırımcılar tarafından tercih ediliyor olması. Bitcoin son dönemde Tesla ve Mastercard gibi dev şirketler tarafından tercih edilmeye başlansa da yatırım dünyasında büyük fonların kripto paralara ilgisi yüzdesel oranda çok az bir orana tekabül ediyor.

Altın ve ‘Dijital altın’ Bitcoin, enflasyon hedge’i olarak kullanılmakta. Kesin kural olmasa da portföylerin yüzde 5’inin altına ayrılması gerektiği prensibine karşın, henüz birçok fon portföyünde bile bulunmayan Bitcoin için bu oran portföyün yüzde 1’i şeklinde ortaya çıkıyor. Hem de bu yüzde 1 prensibi portföy yönetimi endüstrisinin çok büyük bir bölümünde henüz ciddiye dahi alınmıyor.

Marbaş Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Topçu

ALTIN PİYASASINI YÖNLENDİRMESİ KOLAY DEĞİL

İkinci sebep ise, altın ve Bitcoin piyasalarının büyüklükleri arasındaki uçurum. Tam olarak bilinemese de toplam altın piyasasının 12 trilyona yakın bir miktarda olduğu hesaplanıyor. 63 bin 800 dolar zirvesinden hesapladığımızda 1 trilyon doları geçen Bitcoin’in piyasa değeri şu anki fiyatlarla 680 milyar dolar dolaylarına gerilemiş durumda.

Son haftada zirve yapan haliyle bile ortalama 7-8 milyar dolar Bitcoin toplam işlem hacminin altın piyasasını yönlendirmesi pek kolay değil. Bitcoin yatırımcı profilinin altın ve fiyat para sisteminin taban tabana zıttında durmasını da son ufak ayrıntı olarak ekleyebiliriz.

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