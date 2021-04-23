Uzmanlar Thodex dolandırıcılığını CNN Türk'te yorumladı! Nelere dikkat edilmeli? Alınacak karar emsal olacak...

390 bin yatırımcısı olan kripto para borsası Thodex’in Kurucusu Faruk Fatih Özer, kullanıcıların erişimi engellendikten sonra yurtdışına kaçtı. Ardından kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı ve dün Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) tarafından, kripto para platformu Thodex’in Türkiye’de finansal kuruluşlarda bulunan bütün hesaplarına bloke konuldu. Yatırımcıların ise 2 milyar dolarının ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili CNN Türk'te Kripto Para Araştırma Müdürü Helin Çelik ve Avukat Oğuz Evren Kılıç açıklamada bulundu. Çelik olayın kısa sürede çözülemeyeceğini ifade ederken kullanıcılara kurum seçmenin kripto para piyasasında önemli olduğunu dile getirdi. Avukat Kılıç ise, cüzdanlara değindi ve "Cüzdanların kimlere ait olduğunun ilgili şahıstan öğrenilmesi lazım" dedi.

Kripto Para Araştırma Müdürü Helin Çelik'in açıklamaları;

(Kripto para borsası çalışma sistemi) Kripto para platformunda alım satım yapmak isteyen kişiler kullanacakları para birimini işlem yapacakları borsaya sokmak durumundalar. Banka yoluna gidebilirler. Başka bir platformdan BTC alıp, cüzdan transferiyle coin atabilirler. Yakın zamanda bir düzenleme yapılmıştı, online ödeme sistemleriyle ilgili. Transfer kabul edilmeyecekti, 30 Nisan'dan sonra... Artık bankalar üzerinden ilerleyecek. Bu daha kontrol sağlanabilir bir düzen sağlıyor.

Kayıtlar tutulur. Her kişi kendi bilgileri üzerinden işlem yapar. Bazı tabii belgeler temin etmeli borsaya. Kimlik fotokobisi, işlem yapacağı bakiyeye göre hesap dökümü yanı sıra dilekçe ve imzalı örnek istenir. O kişiden emin olunsun, bu coinler nereden geliyor diye araştırılır.

(Thodex nedir?) Türkiye'de yer alan alım satım platformlardan biri. Şunu karıştırmamak lazım. 2 milyar dolarlık bakiye borsanın hacmimi ana para mı buna bakmak lazım. Bir kayıp var mı, bu kayıp ne düzeyde bunu hesaplamak lazım. Gerçekten bir iflas durumu mu var... Japonya'da benzer vaka yaşanmıştı. Hacklenen ve iflas yoluna giden bir borsa vardı. 250 bin BTC unutulmuştu, oradaki hacklemede. Bu müşterilere ödenecekti ancak halen çözülemedi. Bu durum da kısa sürede çözülemeyebilir. Sadece Türkiye'de değil, dünyada gördük.

(Dünyada etkilenen oldu mu?) Kripto para piyasasındaki gelişmeler dünyanın birçok ülkesinde izlenir. Haberler takip ediliyor, özellikle neler olacak... Buradan çıkacak karar çok önemli emsal niteliği taşıyor. Satış oldu düşüş yaşandı diyemeyiz. Hukuki sonuçlar ilgili şekilde izleniyor. Bir geçiş sürecindeyiz. Kurum seçmek de önemli. Aradığınızda ulaşabiliyor musunuz tüm bunlar kurumun güvenilirliği için önemli.

(Şifreler hakkında) Platformlarda havuz cüzdanda bekletilme yoluna gidiyor. Soğuk cüzdanda bekletiliyor olması tabii. Sıcak cüzdan kullanan hacklenmeye açıktır. Genelde soğuk cüzdanda tutulur. Kullanıcı olarak sadece borsaya bırakma konusunda ise soğuk cüzdan oluşturup aktarma yapabilirsiniz tabii. Soğuk cüzdanın da tabii bir maliyeti var. Donanım cüzdan olabilir, flash bellek gibi olabilir... Bunu da kimseyle paylaşmayınca sorun olmayabilir.

(Nelere dikkat edilmeli?) Kripto para borsa oluşturmak kolay değil. Bu biraz terzi işi. Kendi güvenlik duvarını kurar, kendi ekibini kurar, soğuk cüzdan kısmını, surverlarını oluşturur. Gerçekten meşakkatli bir iş. Bunları yapanlar kurabilir. Ancak bu noktada kullanıcı ne yapabilir vergi levhası demiştik, ödenmiş sermayesine bakmalıdır.

Hukukçu, Avukat Oğuz Evren Kılıç'ın açıklamaları;

(Thodex'te ne oldu?) Ne olduğunun tespiti için çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda şirketin gerçekten hacklenip hacklenmediği, boşaltılıp, boşaltılmadığı ekonomik iflasta olup olmadığı kullanıcı hesaplarına ait cüzdanların boşaltılıp boşaltılmadığına bakılacak. Şu an kesin bir şey söylemek zor. Biraz daha sürecin ilerlemesi, daha fazla veri elde etmek lazım.

(MASAK'ın aldığı kararın anlamı ne?) Şirket hesaplarının ya da şahısların hesaplarının suçun finansmanının engellemesi için dondurulması olması gereken karar. Bu bankadaki paraların soruşturmanın önemli parçası haline gelmiş olabilir. Alacaklara ve haklar açısından konulmuş bir tedbirden bahsetmiyoruz. MASAK'ın kararı soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için atılan adım. Gereken adım da buydu.

(Kırmızı bülten hakkında) Kripto varlık olarak cüzdandan cüzdana transfer yapıldıysa bunun adresler arasındaki transfer ve tarihini bulmak mümkün olur. Cüzdanların kimlere ait olduğu tabii ilgili şahıstan öğrenilmesi lazım.

(Şifreler hakkında) Şifrede karmaşıklık şu, cüzdanlar vardır. Bunlar yazılım cüzdan mülkiyeti kripto para borsalarındadır. Güvenlik anahtar kelimeleri vardır. Bu o borsaların elindedir. Siz cebinizdeki parayı cüzdana emaneten veriyorsunuz. Ortadan kaybolunca paranıza erişiminiz mümkün olmuyor. Güvenlik kelimeleri borsalarda olduğundan güvenlik sıkıntısı olduğu aşikar. Erişim sağlanamadığı sürece kripto paraların akıbeti belirsiz. Cüzdanların boşaltılabileceğini üzülerek söylemem lazım.

(Hangi suçlardan yargılanacak?) Suç nitelemesi yapmamız doğru olmaz. Bunun nitelemesini yargı makamları ve mahkemeler yapacaktır. Tabii Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli dolandırıcılık kapsamı üzerinden araştırmaya gidildi. İlerleyen süreçte göreceğiz.

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