Uzmanlar Fed'in kararlarını değerlendirdi: İlk faiz artırımı mayısta yapabilir

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ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği kararları açıkladı. Banka beklentiler doğrultusunda faize dokunmayarak yüzde 0,00 - yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktı. Fed’in toplantı sonucundan verdiği mesajlarda; varlık alımında azaltımı ikiye katlanarak 30 milyar dolar olarak belirlendi. Fed'in medyan tahmini 2022 yılı için üç faiz artışı; 2023 için de üç faiz artışı oldu. 2024 yılı için ise 2 artış beklentisi öne çıktı.

Gözden Kaçmasın Fed faiz kararını açıkladı Haberi görüntüle

Fed’in varlık alımı azaltımlarını hızlandırması piyasalar tarafından beklenirken; faiz artırımı projeksiyonu ise sürpriz oldu. Fed’in, 2023 yılı sonuna kadar en az 6 faiz artışı beklentisi çıktı.

FAİZ ARTIRIMI PROJEKSİYONU SÜRPRİZ OLDU

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü





ABD Merkez Bankası manşette şahin bir karar setine imza attı. Varlım alımlarında kesintinin hız kazanması bekleniyordu, ancak gerek 2022 gerek 2023 yılında toplam 75’er baz puanlık üçer faiz artırımı projeksiyonu sürpriz oldu.

ABD Merkez Bankası faiz oranının 2022 sonunda yüzde 1,00 2023 sonunda yüzde 1,75 2024 sonunda da yüzde 2,25’e ulaşacağını öngörüyor.

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Fed’in ekonominin gücüne vurgu yapması bardağın dolu tarafı ve gelişen ülkeler dahil hisse piyasalarında ilk fiyatlamanın ılımlı pozitif olduğunu görüyoruz. Karar öncesi değer kazanan dolar endeksi ilave prim kaydedemedi. Aksine hafif değer kaybetti. Gelişen ülke para birimleri yatay. Bunda en etkili faktör 10 yıllık tahvil faizinde bir değişiklik yaşanmaması. Halen yüzde 1,47. Bu cephede aktörler Fed’in projeksiyonunu gerçekleştirmesinin zor olduğu görüşünde.

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Enflasyonun 2023 sonunda yüzde 2,3 seviyesine gerileyeceğine yönelik tahminle bir arada düşünülürse ABD ekonomisinin yeni normali olan ölçülü negatif reel faiz iki yıl daha devam etmeye aday görünüyor.

Bu nedenle Fed kararları önemli değişiklikler içerse de piyasalar adına oyun değiştirici bir etki yaratmayacağa benziyor.

FED İLK FAİZ ARTIRIMINI MAYIS AYINDA YAPABİLİR

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı





Fed toplantısı sonrasında açıklanan duyuru metninde, tahvil geri alım programının 15 milyar dolardan 30 milyara dolara çıkması ibaresini okumamızın ardından Fed Başkanı Powell basın toplantısı soru cevap kısmında varlık alım programının bitmesini erkene çekmiş olduklarını ve buna iki toplantı kaldığını belirtti.

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Faiz artırımının zamanlamasına ilişkin gelen soruya da halen varlık alırken faiz artırma durumunda olmayacaklarını, faiz artırımına varlık alımları bittikten bir müddet sonra başlayacaklarını belirtti. Fed’in 2022 yılı toplantı tarihlerine baktığımızda ilk iki toplantının 25-26 Ocak ve 15-16 Mart tarihlerinde olduğunu görüyoruz. Üçüncü toplantı olan 3-4 Mayıs tarihine kadar da varlık alım programı tamamlandıktan sonra Fed’in ihtiyacı olan sürenin geçmiş olacağını düşündüğümüzde ve yılın ilk yarısının da nerdeyse tamamlanmış olduğunu hesaba kattığımızda ilk faiz artırımının 4 Mayıs tarihinde açıklanma olasılığının çok yüksek olduğundan bahsedebiliriz.

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Bu arada her ne kadar 2022 yılı için Fed üyeleri üç faiz artırımı tahmininde bulunmuş olsalarda da Powell’ın “Bunlar sadece tahminden ibaret. Tahminler bir plan değildir” açıklamasını da not etmekte fayda var. Kaldı ki üç faiz artırım tahmini ardından sert yükseliş gösteren ABD dolar endeksi Powell’ın bu açıklamasının ardından 96.4 gibi toplantı öncesi seviyelere kadar geri çekildi.

Fed toplantısına ilişkin diğer dikkat çekici olan bir konu da geçici olarak nitelendirilen enflasyonun 2022 yılı boyunca Fed’in hedefi olan yüzde 2 üzerinde kalmaya devam edeceği şekilde tahminlerin revize edildiğini söylemesi ve bunun sonucunda da bir politika ayarlaması yapmak durumuna gittiklerini söylemesiydi. Bence Fed’in eleştrilen kredibilitesi, Powell’ın açık yüreklilikle yapmış olduğu bu söylem sonrasında yeniden pozitife çevrilecektir diye düşünüyorum.