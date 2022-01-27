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Uzmanlar Fed'i değerlendirdi: Bu yıl piyasaların canı sıkılacak

#Fed Toplantısı#Faiz Kararı#Faiz Artırımı
Uzmanlar Fedi değerlendirdi: Bu yıl piyasaların canı sıkılacak
Şenay ZEREN

Yılın ilk Fed toplantısı geride kalırken; piyasalara beklenenden daha şahin bir tonda mesajlar verildi ve piyasalar hareketlendi. Tüm gelişmeleri Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ve Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ocak ayı toplantısı sonuçlandı. Buna göre banka, faiz oranlarını beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tuttu. Fed'in mesajları sonrası, Türkiye saati ile 22:30'da Başkan Jerome Powell, basın toplantısında şahin tonlu açıklamalarda bulundu. Powell'ın yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle oldu:

* Martta faiz artırma niyetindeyiz

* Faiz artışlarının miktarı konusunda karar vermedik

* Varlık alımlarını durdurmanın zamanı geldi

* Fed'in bilançosu olması gerekenden büyük, bilanço daraltmaya uygun gördüğümüzde başlayacağız

* Enflasyon riskleri hala yukarı yönlü

Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla piyasalar hareketlenirken; verilen mesajları, piyasa hareketlerini Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ve Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

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FED BEKLENENDEN ‘ŞAHİN’Dİ
Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Uzmanlar Fedi değerlendirdi: Bu yıl piyasaların canı sıkılacak

Fed bugün piyasa aktörlerinin beklediğinden daha şahin sayılabilecek bir karar setine imza attı. Geride kalan 2 yıl, çok düşük faiz politikası ve varlık alım programı ile ekonomiye güçlü destek sağlayan ABD Merkez Bankası artık ekonominin kuvvetlendiği ve bu kadar desteğe gerek kalmadığı görüşünde.

Mart ayında faiz artırım seti başlayacak ve bir süre sonra da Fed bilanço küçültmeye yani dolaşımdaki parayı azaltmaya başlayacak. Bunun hızı ve ölçeği ise, önümüzdeki toplantılarda belli olacak.

Benim en dikkat çekici bulduğum mesaj Powell’ın ekonominin bir önceki sıkılaştırma döneminden daha güçlü olduğunu ifade edişi oldu.

İlk fiyatlamalar negatif ve en belirgin değişimi 6-7 baz puan yukarı giden tahvil faizlerinde görüyoruz. Bu cepheye en hassas olan altında ve borsa endekslerinde de kayıplar var.

Tahvil faizleri önümüzdeki haftalarda yukarı yönlü seyri sürdürebilir ve 1,84’e yükselen 10 yıl vadeli ABD tahvil faizinin 2,00 – 2,25 bandına tırmandığına şahit olabiliriz. Ötesi bence zor. Bu şüphesiz altın adına kötü haber ve tahvil faizleri tepe yapana dek sarı fırtına üzerinde baskısı devam edebilir.

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Borsa endekslerinde ise refleks fiyatlama sayılabilecek ilk tepkiyi takiben görece daha bağımsız bir seyir mümkün. Çünkü Fed’i bu ölçüde şahin kılan ekonominin sağlam temelleri ve bu aslında borsalar adına da destekleyici.

Be bu nedenle bir süre sonra borsa endekslerinin tahvil faizleri ile birlikte yükseliş yaşayabileceği görüşündeyim.

FED BU YIL PİYASALARIN CANINI SIKACAK
Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Uzmanlar Fedi değerlendirdi: Bu yıl piyasaların canı sıkılacak

Fed bugün faizleri beklendiği gibi yüzde 0.25 oranında tuttu. Fakat artık mart ayında faiz artırımlarının başlanacağını görüyoruz. Faiz artırım miktarı ise, enflasyona bağlı olacak. Buradaki kritik nokta, bilanço daraltılmasına yönelik açıklamalardı. Başkan Powell, faiz artırımından sonra bilanço daraltımı için zaman ve miktar programını açıklayacaklarını söyledi. 

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Fed, mart ayında tahvil alımlarını bitiriyor. Martta faiz artıracak. Sonrasında da, bilanço daraltmaya başlayacak. Tüm bu maddeler piyasalarda sıkılaşma sağlayacaktır. Bu durum yıl içerisinde dolar endeksi için pozitif, riskli varlıklar için negatif yapacaktır. Aralık ayında da söylediğim gibi bu yıl içerisinde riskli varlıklardaki yükselişler satış, dolar endeksindeki düşüşler ise alış fırsatı verecektir. Tabii bunu bir strateji dahilinde gerçekleştirmek gerekiyor. 

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#Fed Toplantısı#Faiz Kararı#Faiz Artırımı

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