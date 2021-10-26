Uzmanlar değerlendirdi: 'Altın pozitif bir döneme giriyor'

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Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın geçtiğimiz cuma günü enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceği mesajından sonra yükselişini hızlandırarak 1800 dolar seviyesinin üzerini görürken; sarı maden 1800 dolar psikolojik seviyenin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Küresel enflasyon oranlarındaki yükselişin beklenenden daha uzun süre kalıcı olacağı beklentisi, ons altın fiyatlarında ‘güvenli liman’ desteğini çalıştırırken, altına olan talebi artırıyor.

Altın yatırımcısının bir gözü de 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında olacak. Toplantı sonucunda Fed’in varlık alımı azaltımı (tapering) ile ilgili mesajları dikkatle takip edilecek. Fed Başkanı Powell, eylül toplantısında tapering’in zamanlaması için kasım ayında gerçekleşecek toplantıya işaret etmiş ve 2022 yılı yarısına kadar da varlık alımlarını bitireceği açıklamasında bulunmuştu. Kasım toplantısından tapering zamanlamasıyla ilgili net bir mesaj çıkarsa dolar endeksinde güçlenme, ons altın fiyatlarında ise düşüş bekleniyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde uzmanlar, ons altın fiyatlarında 1779 dolar seviyesinin altının yönünün belirlenmesi açısından kritik olduğunu belirtiyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1808 dolar seviyesini; en düşük ise 1800 dolar seviyesini görürken; saat 13.08 itibarıyla yüzde 0,28 oranında düşüşle 1802 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altının fiyatı, dün 567,93 lira seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken; yeni günde dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybı yaşıyor. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en yüksek 558,52 lira seviyesini, en düşük ise 545,44 lira seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 1,45 oranında düşüşle 548,79 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 893 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 675 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 556 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 557 lira seviyeden başlamıştı.

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ALTIN POZİTİF BİR DÖNEME GİRİYOR

Yusuf Topçu - QNB Finansinvest Analisti





Ons altında 1800 dolar eşiği basamak olarak altta kalma eğiliminde. ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere majör merkez bankalarının tapering (varlık alımı azaltımı) gündemi ile aylardır 1700-1800 dolar bandında dolanan altında yeniden 2020 yılına benzer bir fiyat hareketi oluşma ihtimali artıyor. 10 aydan uzun bir süredir 2060 dolardan beri düşüş baskısında olan ons altın fiyatlarında yön yeni yeni değişmekte.

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Son 2 ayına girmek üzere olduğumuz 2021 yılı altın yatırımcısı için pek parlak bir yıl olmadı. Yıl sonu yaklaşırken önce Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Yellen gibi politika yapıcılar geçici olarak ifade edilen enflasyonun beklenilenden daha kalıcı olacağını ifade etti. Bu kampa son günlerde Tesla CEO’su Elon Musk ve Twitter CEO’su Jack Dorsey gibi iş adamları da eklenmeye başladı.

Küresel temanın son dönemde enflasyon olduğu bir konjonktürde bu yıl stagflasyon ihtimali de piyasa uzmanlarınca tartışılır olmaya başladı. Stagflasyon negatif büyüme ile yüksek enflasyonun aynı anda yaşandığı dönemleri ifade eden bir terim. Yaklaşan stagflasyonun kalıcı olma ihtimalinin arttığı bir dönemde ise altının iyi performans göstermesi beklenir.

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ABD ekonomisinin ısınmaya başladığı bir ortamda altın pozitif bir döneme girmekte. Enflasyonun devamlı olarak arz yönlü olduğunun altı çizilse de kısa vadede altın uzun süre beklediği ve geri düştüğü bir mücadelede arayı kapatıyor. Ancak uzun vadede altının yönünü Fed’in politikasında gecikip gecikmeyeceği belirleyecek gibi duruyor.

ALTINDA ‘GÜVENLİ LİMAN’ DESTEĞİ ÇALIŞIYOR

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı





Ons altın seyrinde son günlerde en ön plana çıkan faktörü, sürekli geçici olarak vurgulanan küresel enflasyon seyrinin bir müddet daha kalıcı olacağına dair görüşün piyasalarda hakim olmaya başlaması şeklinde yorumluyorum.

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Öyle ki ABD 10 yıllıklarının yüzde 1.64 seviyelerinde olduğu bugünlerde ons altın fiyatının 1800 dolar üzerinde seyretmeye başladığını görüyoruz. Yakın geçmişe baktığımızda ABD 10 yıllıklarının bu seviyesine karşılık ons altının bu fiyatı pek alışageldik bir durum değil. Bu durum da küresel enflasyonun yüksek seyretmesi halinde ons altının halen güvenli liman olma özelliğini ve yatırımcılar için bir korunma enstrümanı olarak halen kullanıldığını gösteriyor.

Düşüşlerde aşağıda 1786 dolar desteğinin kırılmaması halinde ons altındaki 1800 dolar üzeri yükseliş denemelerinin sürmesini bekliyorum. Özellikle önümüzdeki kasım ayı başında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı sonrasında varlık alım programının azaltılmasının duyurulması sonucu dolar endeksinde bir yükseliş gelir ve ons altın dayanıklılık göstererek 1786 dolar altına gevşese bile 1779 dolar seviyelerinde destek bulursa bundan sonraki döneme dair yükselişlerin gelme ihtimaline ilişkin senaryo daha da güçlenir.

Gram altın tarafında ise dolar/TL kurunda son günlerde yaşanan ve yıl sonuna kadar devamının da gelmesini beklediğimiz yükseliş çerçevesinde şu andaki 550TL olan fiyatın üzerinde yeniden 560TL üzeri fiyatlar göreceğimizi düşünüyorum. Gram altındaki muhtemel geri çekilmelerde 545TL ve altı seviyeler yakalanırsa halen kazanç fırsatları yaratacaktır diye düşünüyorum.