Uzmanlar açıkladı: Şart olmalı! Uluslararası seyahat ne zaman başlayacak?

Seyahat endüstrisi uzmanları, aşılar ve risk temelli güvenlik önlemlerinin daha yaygın bir şekilde uygulamaya konması ve dünya çapında koronavirüs vakalarının artmaya başlamasıyla ülkeler bir önceki koronavirüs sürecindeki kadar olmasa da yeniden kapılarını kapattı.

Ancak CNN International'ın haberinde yer verdiği uzman görüşleri umut olduğunu ve bahar aylarında yeniden uluslarası seyahatlerin başlayacağını belirtiyor.

Londra merkezli seyahat danışmanlığı şirketi The PC Agency'nin kurucusu ve CEO'su Paul Charles, "Mayıs ayından itibaren hepimizin çok daha iyi bir dünyada olacağına oldukça eminim" dedi. Charles ve diğer endüstri uzmanları, aşılar ve testlerin ilerlemenin yolu olduğunu söylüyor.

Acenteler, kuruluşlar ve şirketler ( UNWTO , ICAO , ACI , WTTC , havayolları vb.), seyahati daha güvenli, daha kolay ve daha az kafa karıştırıcı hale getirmeyi amaçlayan çok sayıda kılavuz ve küresel öneriler üzerinde işbirliği yaptı.

ACI, yaz dönemindeki toparlanmanın uluslararası hava trafiğinin çoğu ülkede önceki seviyelerin yüzde 50 ila yüzde 60'ına ulaşması anlamına gelebileceğini söylüyor.

Seyahat uzmanları ve acente sahipleri aynı zamanda karantinaları ortadan kaldırmanın gerektiğini ve aşı olup bulunun kanıtlamanın da normalleşme sürecinde seyahat edecekler için gerekli olacağını vurguladı.