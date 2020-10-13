Uzmanından iş hayatına dair: “Biz Sizi Ararız” raflarda!

Bu zamana değin hem kişisel tecrübelerimizi, hem de çevremizin mülakat deneyimlerini baz alarak iş hayatını algılamaya çalıştık. Kimi zaman eksik kaldı, kimi zaman gözümüzde oldukça fazla büyüttük. Peki tam da bu konuyu işin uzmanından dinlemeye ne dersiniz?

İnsan kaynakları alanında uluslararası bir tecrübeye sahip olan Hilal Mungan, iş hayatıyla ilgili soru işaretlerinizi ortadan kaldırarak meseleyi başka bir boyuttan görmenize olanak sağlayacak yeni bir kitap kaleme aldı: Biz Sizi Ararız!

Türkiye, Çin, Mısır, Hindistan ve İngiltere gibi dünyanın dört yanında insan kaynakları uzmanlığı yapan Mungan, deneyimlerini “Biz Sizi Ararız” kitabı ile okuyucuyla paylaşıyor.

“Biz Sizi Ararız” kitabının tanıtım yazısı ise şöyle:

- Hay Allah ne yapmalıyım? Biz Sizi Ararız dediler ama ne ses var ne seda. Aslında çok da güzel geçti görüşme ama bir aksilik mi çıktı acaba? Vaz mı geçecekler yoksa! Başka bir işe daha baksam mı acaba beklemek yerine? Genel Müdüre kadar çıktım görüşmeye, olumsuz kanaat olsaydı çıkarmazlardı beni kendisinin yanına değil mi?

- Ama ne görüşmeydi! Sorguya mı çekildim iş görüşmesi mi yaptım belli değil. Zaten almasınlar beni bu şirkete. Böyle görüşme yapıyorlarsa kimbilir işe alınınca ne yaparlar? Yok yok ben başka iş bakayım en iyisi

- Şimdi bir tarafta ailem diğer tarafta işim. Bu bekleme süreci çok ama çok zor. Keşke anlayabilseler… Daha fazla bekletirler mi acaba? Hatta ararlar mı ki?

Bu bir işe alım hikayesidir. Evet hikayesi. Zira her görüşmenin arkasında bir hayat vardır, çocuklar vardır, şehir vardır, dostlar vardır… Ama en önemlisi kulağı telefonda, gözü e-mail’lerde bir bekleyen vardır heyecanla. Çünkü “Biz Sizi Ararız” denmiştir ve o beklemektedir! Hem de neler pahasına…

Yönetici, iş görüşmesi yapan, iş görüşmesine giden, çalışan... Her kesimin kendisinden bir parça bulacağı hikayedir ‘Biz Sizi Ararız’...