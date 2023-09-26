Uzay yolcuları deneyimlerini Hürriyet’e anlattı... Uzay ekonomisinin ipuçlarını verdiler

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Uzay Kaşifleri Derneği’nin (Association of Space Explorers- ASE) iki yılda bir dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği ve önemli astronot ve kozmonotların buluştuğu Planetary Congress bu yıl Bursa Uludağ’da gerçekleşiyor. Pazartesi sabah saatlerinde başlayan kongre cuma gününe kadar sürecek. Kongre kapsamında çeşitli oturum ve toplantılar gerçekleştirilecek. Kongre için Bursa’ya gelen 70’in üzerinde astronot ve kozmonot da bu etkinliklerde bilgi ve birikimlerini katılımcılar ile paylaşırken uzay ve havacılık konusunda önerilerini tartışacak.

‘ALGILARINIZI AÇIN’

Etkinlik kapsamında Hürriyet’e özel değerlendirmelerde bulunan Amerikalı astronot Victor Jerome Glover (47) ve Hollandalı Astronot Andre Kuipers (64) hem daha önceki deneyimlerini hem de hem de geleceğe dair tavsiyelerini paylaştı. Bursa’da böyle bir etkinlikte bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden iki astronot da geleceğin uzay yatırımları ile daha güvenilir bir yoldan geçeceğini ve ekonomilerin değişim zamanının geldiğini vurguladı. Ayrıca gençlere daha fazla çalışmaları gerektiğini ve algılarını açmalarını tavsiye etti.





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‘KARANTİNADA HEYECANLANACAĞIM’

Bir NASA astronotu olan ve SpaceX Crew Dragon’un Uluslararası Uzay İstasyonu’na ilk operasyonel uçuşunda pilot olarak görev alan Victor Jerome Glover (47) daha önce uzayda 167 gün geçirmiş. Artemis 2 programı ile 2024 yılında tekrar uzaya gidecek olan Victor J. Glover, “Şu an hazırlık dönemindeyim. Süreç çok güzel ilerliyor. Yakın zamanda simülasyonlara başlayacağız. Uzay mekiğinin parçaları dünyanın farklı noktalarında yapılıyor. Bu süreci de takip ediyoruz. Bu görevler insanlık için oldukça heyecan verici. Ancak ben henüz bu önemli göreve odaklanma aşamasındayım. Yakın zamanda görev öncesi karantinaya girdiğimde oldukça heyecanlı olacağım” diye konuştu.

HEPSİ UZAYDA OLACAK

Bu etkinlikte Türkiye’nin uzay konusundaki vizyonunu gördüğünü dile getiren Victor J. Glover, “Türkiye insanlı uzay seyahatleri için adımlar atıyor. Bu adımlar çok değerli. Türk halkı da bu noktada gururlanmalı. Uzay ekonomisi de oldukça önemli. NASA’nın hesaplamasına göre, uzay programlarına yapılan her 1 dolarlık yatırım için, 3 ila 7 dolar arasında dönüş sağlanıyor. Bu bir ekonomik, akademik ve ulusal güvenlik faaliyeti. Hepsi bütün olarak önem taşıyor. Ekonominin tüm alanlarını uzayda göreceğiz. Ama burada ülkelerin kendi rotaları ve kaynakları da önemli. Türkiye’nin insan kaynağı ve doğal kaynakları bu alanlar için benzersiz avantajlar sunuyor. Sizin 2 astronot adayınız binlerce insanın bakış açısını değiştirebilir. Çok sayıda kişinin daha uzaya çıkmasına vesile olabilir. İşte bu yatırımdır” diye konuştu.

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BEN ORADAYKEN DÜNYA KÜÇÜLÜYOR

Daha önce uzayda 203 gün kalan Hollandalı Andre Kuipers, uzayda en yoğun hissettiği duygulara da değindi. Hissettiği ilk duygunun klostrofobi olduğunu ifade eden Andre Kuipers, “Bunu kendim için değil gezegen için hissettim. Ilk uçuşumda Hindistan’a baktım ve orada milyarlarca insan olduğunu düşündüm. Hepsi dünyanın sonsuz olduğunu düşünüyor ve bir buçuk saat sonra onların hepsini tekrar görebilirim. Ben oradayken dünya küçülüyor gibi geldi. Sanki vücuttaki bir hücre gibi. Uzaydayken sonsuz uzayı görebilmek muhteşem. Bu kozmik bir his” dedi. Victor J. Glover ise “En bunaltıcı duygu derin değil, insan olmakla ilgiliydi. Sadece insan olmak. Bizi bir şey olmaya iten o kadar çok güç var ki; cinsiyet, ırk, bir ülkeden, bir bölgeden olmak. Ama uzaya gitmek sizi gerçekten insanlığınızla temasa geçiriyor. Bu da eylemlere yol açıyor, çok basit iki eylem: insan hayatını ve hepimizin bel bağladığı uzay gemisini (gezegenimizi) koruyun. İnsanları koruyun, gezegeni koruyun” diye konuştu.

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NASIL ASTRONOT OLUNUR

İnsanlı Uzay araştırmalarında görev yapan kişilere astronot deniyor. Astronot olmadan önce yoğun ve zorlu bir eğitim sürecinden geçen bu kişilerin mühendislik, temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik) ve bilgi teknolojileri alanında en az lisans derecesinde eğitim almış olması gerekiyor. Astronotların çoğunun bu alanlarda yüksek lisans ya da doktora derecesi de bulunuyor. Adaylar daha sonra uzay ajanslarının programları dahilinde özel eğitimler alıyor. Fiziksel ve psikolojik testlerden geçip, belirli alanlarda simülasyon deneyimleri kazanıyorlar. NASA’da eğitim süreci yaklaşık 2 yıl sürerken, ESA astronot adaylarının 40 aylık bir eğitim sürecini tamamlaması gerekiyor. ESA’nın temel eğitimi yaklaşık 16 ay sürüyor ve bu süreçte astronot adayları aerodinamik, ağırlıksız ortam araştırmaları, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun üzerindeki sistemler, robot uygulamaları hakkında eğitim alıyor.