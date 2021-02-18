Uzaktan en Ã§ok kazandÄ±ran iÅŸler AraÅŸtÄ±rma sonuÃ§landÄ±: Ä°ÅŸte o meslekler

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Avrupa Komisyonu tarafÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda en Ã§ok kazandÄ±ran uzaktan Ã§alÄ±ÅŸma alanlarÄ± incelendi. BirÃ§oÄŸunun salgÄ±n Ã¶ncesinde de uzaktan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± da tespit edildi.

Ãœniversite Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in bir Ã¶ÄŸrenme platformu olan OneClass'Ä±n analizleri sonucunda Ã¶zellikle 3 kategori ele alÄ±ndÄ±. Bunlar bilgi iÅŸlem, finans ve sigorta ile iÅŸletme olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Eurofound'un 2020 tahminlerine gÃ¶re AB Ã¼lkelerinde salgÄ±nÄ±n sonucu olarak ÅŸu anda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±na yakÄ±n bir kÄ±smÄ± tamamen uzaktan Ã§alÄ±ÅŸmaya geÃ§ti.Â

Bilgi iÅŸlemde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yÃ¼zde 40 ve diÄŸer iletiÅŸim hizmetlerinin Ã§oÄŸu dÃ¼zenli olarak ya da 2018'den beri belli sÄ±klÄ±klarla evden Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. DiÄŸer sektÃ¶rler ise telekomÃ¼nikasyon, finans ve sigorta sektÃ¶rleri.

ÃœLKELERE GÃ–RE FARKLILIKLAR VAR

2019'da ise evden Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 30'un Ã¼zerinde seyrediyordu. Bu durum mesleklere ve Ã¼lkelere gÃ¶re farklÄ±lÄ±k gÃ¶steriyordu. Ä°sveÃ§ ve Hollanda'da uzaktan Ã§alÄ±ÅŸma oranÄ± yÃ¼zde 60 olan iÅŸ hizmetleri, Ä°talya'da yÃ¼zde 30'un altÄ±nda ve Avusturya ile Almanya'da daha da dÃ¼ÅŸÃ¼k durumda.

AyrÄ±ca araÅŸtÄ±rmada daha bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerin uzaktan Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± benimseme oranÄ±nÄ±n daha yÃ¼ksek, daha kÃ¼Ã§Ã¼k firmalarÄ±n ise daha zor benimsediÄŸi ortaya Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Raporda koronavirÃ¼s sÃ¼recinde dijital becerilere sahip Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n daha iyi konumlandÄ±ÄŸÄ± ve talep edildiÄŸi de belirtildi.

Ä°ÅžTE UZAKTAN Ã‡ALIÅžMADA EN Ã‡OK KAZANAN MESLEKLER

BULUT MÃœHENDÄ°SÄ°

Bulut mÃ¼hendisleri, bir kuruluÅŸun bulut tabanlÄ± sistemlerini ve sÃ¼reÃ§lerini yÃ¶netmekten sorumludur.

ÅžunlarÄ± iÃ§erebilir: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud veya diÄŸerleri gibi bulut saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ± kullanarak mimarilerin kurulmasÄ±, mevcut altyapÄ±larÄ±n bulut tabanlÄ± sistemlere taÅŸÄ±nmasÄ±, bulut tabanlÄ± sistemlerin gÃ¼venliÄŸinin ve eriÅŸiminin yÃ¶netilmesi ve sÃ¼rekli operasyonel yÃ¶netim, bakÄ±m ve sorun giderme.

AÄž MÄ°MARI

Ãœst dÃ¼zey bir aÄŸ mimarÄ±, yerel alan aÄŸlarÄ± (LAN'lar), geniÅŸ alan aÄŸlarÄ± (WAN'lar), internet baÄŸlantÄ±larÄ±, intranetler ve diÄŸer veri iletiÅŸim sistemleri dahil olmak Ã¼zere bilgisayar aÄŸlarÄ±nÄ±n tasarlanmasÄ±ndan sorumludur.

AmaÃ§larÄ±, bir kuruluÅŸun uzun vadeli BT ve iÅŸ hedeflerini karÅŸÄ±layan verimli, uygun maliyetli aÄŸ altyapÄ±larÄ± tasarlamak ve ÅŸirketin kÄ±sa vadeli hedeflerini ve finansal yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini karÅŸÄ±lamasÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r.

YAZILIM GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°CÄ°

YazÄ±lÄ±m geliÅŸtiriciler, yazÄ±lÄ±m programlarÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki yaratÄ±cÄ± beyinlerdir ve bu programlarÄ± oluÅŸturmak veya oluÅŸturmalarÄ±nÄ± bir ekiple denetlemek iÃ§in teknik becerilere sahiptir. KullanÄ±cÄ±larÄ±n bilgisayar aygÄ±tlarÄ±nda belirli gÃ¶revleri gerÃ§ekleÅŸtirmelerini saÄŸlayan yazÄ±lÄ±m oluÅŸtururlar.

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SATIÅž VE PAZARLAMA DÄ°REKTÃ–RLERÄ°

Ä°ÅŸletme, yÃ¶netim veya profesyonel hizmetlerdeki iÅŸler uzaktan kolayca yapÄ±labilir. Zaten COVID kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na raÄŸmen istihdam oranlarÄ± konusunda gÃ¼Ã§lÃ¼ kalan sektÃ¶rlerden biri olarak anÄ±lmaktadÄ±r.Â

SatÄ±ÅŸ direktÃ¶rleri satÄ±ÅŸ ekibini yÃ¶netir, yeni Ã¼rÃ¼n veya hizmetleri stratejik olarak planlar ve baÅŸlatÄ±r. AyrÄ±ca satÄ±ÅŸ ekibinin beklenen satÄ±ÅŸ hedeflerini karÅŸÄ±lamasÄ±nÄ± saÄŸlar. Ä°yi iliÅŸkiler kurarlar ve mÃ¼ÅŸteri eÄŸilimlerini anlarlar. Bu da ofis tabanlÄ± bir mevcudiyet gerektirmeyen iki temel Ã¶nceliktir.

Benzer ÅŸekilde, bir pazarlama direktÃ¶rÃ¼, bir pazarlama departmanÄ±na yÃ¶n, rehberlik ve liderlik saÄŸlamaktan sorumludur. Genellikle bir iÅŸletmenin, kuruluÅŸun veya Ã¼rÃ¼nÃ¼n pazarlamasÄ±nÄ± yÃ¶netirler ve ÅŸirketlerinin pazardaki payÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±rlar.

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BÄ°LGÄ° GÃœVENLÄ°ÄžÄ° MÃœDÃœRÃœ

Bilgi gÃ¼venliÄŸi yÃ¶neticileri, bir kuruluÅŸun bilgisayarlarÄ±nÄ±, aÄŸlarÄ±nÄ± ve verilerini bilgisayar virÃ¼slerine, gÃ¼venlik ihlallerine ve kÃ¶tÃ¼ niyetli korsan saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± korumaktan sorumludur. Bir kuruluÅŸun BT sistemleri istila edilirse, Ã¶nemli ve son derece gizli bilgiler kaybedilebilir ve ÅŸirket, verileri koruyamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in para cezalarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸabilir ve gelir kaybedebilir.

Bilgi gÃ¼venliÄŸi yÃ¶neticileri, BT sistemlerindeki tÃ¼m zayÄ±f alanlarÄ± belirler, virÃ¼sten koruma yazÄ±lÄ±mÄ±, parolalar ve gÃ¼venlik duvarlarÄ± gibi gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini deÄŸerlendirir ve gelecekteki bir risk olabilecek her ÅŸeyi belirler.

Ä°ster kurumsal bir merkezde ister bir ev ofisinde olsalar da rollerini aynÄ± seviyede gerÃ§ekleÅŸtirebildikleri iÃ§in, uzaktan Ã§alÄ±ÅŸanlar olmak iÃ§in iyi konumlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Manuel mesleklerden veya mÃ¼ÅŸteriye dÃ¶nÃ¼k iÅŸlerden farklÄ± olarak, iÅŸleri internet baÄŸlantÄ±sÄ± Ã¼zerinden dijital olarak yapÄ±labilir.

VERÄ° BÄ°LÄ°MCÄ°LERÄ° VE AKTÃœERLER

Veri bilimcileri ve aktÃ¼erler, ofisten olduÄŸu kadar evden de pratik rakamlarla mÃ¼kemmel Ã§alÄ±ÅŸma beklentilerine sahiptir.

VirÃ¼s salgÄ±nlarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k hizmeti modellemesinden varlÄ±klarÄ±n yeniden tahsisine kadar, analiz becerileri deÄŸiÅŸimin yÃ¶nlendirilmesinde deÄŸerli bir rol oynar.

Veri bilimcileri, eÄŸilimleri bulmak, verileri yÃ¶netmek ve iÅŸ zorluklarÄ±na yÃ¶nelik Ã§Ã¶zÃ¼mleri ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in kullandÄ±klarÄ± hem teknoloji hem de sosyal bilimlerde becerilere sahiptir.

Bir aktÃ¼er, riskin finansal sonuÃ§larÄ±nÄ± analiz eder. Gelecekteki belirsiz olaylarÄ± incelemek iÃ§in matematik, istatistik ve finansal teori kullanÄ±rlar.

Sigorta ÅŸirketleri, danÄ±ÅŸmanlÄ±k firmalarÄ±, hÃ¼kÃ¼met, bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerin Ã§alÄ±ÅŸanlara saÄŸlanan faydalar departmanlar, hastaneler, bankalar ve yatÄ±rÄ±m firmalarÄ± veya finansal riski yÃ¶netmesi gereken iÅŸletmeler iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸabilirler.

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