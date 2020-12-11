Uzaktan eğitim için öğretmen eğitimi

2020 yılına damga vuran pandemi birçok alanda büyük değişimlerin yaşanmasına neden oldu. Bunlardan biri de eğitim. İlkokuldan üniversite eğitimine çevrimiçi dersler eğitimde birçok zorluğu ve yeniliği beraberinde getirdi. 2008 yılında öğretmenlerin gelişimine katkıda bulunmak için Garanti BBVA tarafından kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) da bu süreçte “Mesafe Tanımayan Öğretmenler” projesini başlatarak, öncelikle bu değişen yeni sistem için öğretmenlerin yetkinliklerini geliştirmeyi amaçladı. Bu proje için Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu ve ÖRAV Genel Müdürü Füsun Çürüksu ile çevrimiçi bir sohbette buluştuk.

ASLİ GÖREV

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Toplumsal kalkınma için elimizi taşın altına koymayı asli görevlerimizden biri olarak görüyoruz” derken, sürdürülebilir olmanın öncelikleri olduğunu, 2008’den bu yana da ÖRAV’la projeler ürettiklerini anlattı. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı takip ettiklerini de vurgulayan Evlioğlu Mesafe Tanımayan Öğretmenler projesiyle hedeflerini de açıkladı:

“Bir çocuğun hayatına en az aileleri kadar dokunan, onların içindeki cevheri keşfederek gelişimlerine rehberlik eden kişiler, öğretmenlerdir. Bu noktada; teknoloji ve dijitalleşme alanında öncü bir finans kuruluşu olarak, ÖRAV’ın gurur duyduğumuz bir çalışmasına dikkat çekmek istiyoruz. ÖRAV’ın uzaktan eğitim platformu olan eKampüs’ten söz etmek istiyorum. eKampüs, ÖRAV’ın kuruluşundan 1 yıl sonra, yani 11 yıl önce, çağının da ötesinde bir dönemde hayata geçirilen bir platform” dedi.

Eğitimde dijitalleşmenin giderek önemli bir konu olduğu öngörülerek, 1 yıl önce eKampüs’ün alt yapısının yenilendiğini ve içeriklerinin zenginleştirildiğini kaydeden Evlioğlu, “Bugünün eğitim koşullarına bir nevi hazırlık olmuş diyebiliriz. Nitekim ÖRAV, eKampüs sayesinde, yüz yüze eğitimlerin durma noktasına geldiği pandemi koşullarında, evlerinden öğrencilerinin gelişimi için çabalayan öğretmenleri kesintisiz destekleyebildi.

17 FARKLI KONU BAŞLIĞI

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu



Bu dönemde, öğretmenlerin ihtiyaç duyabileceği konu başlıkları hakkında web seminerleri düzenlediklerine dikkat çeken Işıl Akdemir Evlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Böylece eğitim dünyasında gelişen yepyeni ihtiyaçları gözlemleme fırsatı buldu. Yaptıkları tespitlerden yola çıkarak, yeni eğitim-öğretim dönemine özel, yeni online eğitim içerikleri tasarladı. 17 farklı konu başlığından oluşan bu online eğitim içeriklerin proje haline getirerek bize iletti. Biz de Garanti BBVA olarak, tüm bu süreçleri ÖRAV ile birlikte yakından takip ettiğimiz için sahadaki ihtiyacın anlık olarak farkındaydık. Bu online eğitimlerin, öğretmenlerin güncel ihtiyaçlarına hitap ettiğinin bilincindeydik. Bu da bizi ÖRAV ile işbirliği içerisinde Mesafe Tanımayan Öğretmenler web seminerleri serisini hayata geçirme noktasında getirdi. Bu proje, uzaktan eğitim sürecini en etkin şekilde yöneterek fark yaratmayı hedefleyen öğretmenlerimize, ihtiyaç duydukları konu başlıklarında katkı sağlamak üzere yola çıktığımız bir çalışma. ÖRAV işbirliğimizle öğretmenlerin güncel ihtiyaçlarına hızla yanıt verebilecek aksiyonları alabildiğimiz için çok mutluyuz.”

ÖĞRETMENLERİN GELİŞİMLERİNİ DESTEKLİYORUZ

ÖRAV Genel Müdürü Füsun Çürüksu



ÖRAV Genel Müdürü Füsun Çürüksu ‘Mesafe Tanımayan Öğretmenler’ projesini şöyle anlattı: “Bir öğrencinin başarısını öğretmen kadar etkileyen başka bir unsur yok. Tüm araştırmalar da bunu kanıtlıyor. ÖRAV olarak öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini destekliyoruz. ÖRAV etkin bir uzaktan eğitim yapısı ve işleyişi sağlamaya odaklandı. ‘Mesafe Tanımayan Öğretmenler’ web seminer serisi ile öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecini en etkin şekilde yönetebilmeleri ve fark yaratabilmeleri için onlara destek olacak kazanımlar sağlamayı hedefliyoruz. Projemiz kapsamında 17 farklı başlıkta web semineri yer alıyor. Türkiye’nin 81 ilinde de ayrı ayrı, o ildeki öğretmenlerin ihtiyaçlarına uygun olacak konu başlığında online seminerler organize ediyoruz. Pandemi başladığından bu yana öğretmenlerin pek çok farklı alanda desteğe ihtiyacı oldu. Ancak uzaktan eğitim tasarımı ve dijital okuryazarlık elbette başı çekiyor. Uzaktan eğitim platformumuz eKampüs üzerinden il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği içerisinde ilerleyerek, “Mesafe Tanımayan Öğretmenler” başlığı altında 2021 Eylül ayına kadar devam edecek olan bu proje ile minimum 13 bin öğretmenimize ulaşmayı hedefliyoruz.”

BİREYSEL BAŞVURULAR

‘Mesafe Tanımayan Öğretmenler’ için 17 ayrı konu başlığı belirlediklerini dile getiren Füsun Çürüksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her ay ortalama 7-8 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçerek, planladığımız bu eğitimlerden o ilde hangisine ihtiyaç olduğunu belirliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin konuyla ilgili ilindeki öğretmenleri bilgilendirmesi ve ÖRAV’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı duyurulara istinaden, öğretmenlerin bireysel başvurularını topluyoruz. Her bir il özelinde ilk başvuru yapan 250 öğretmenin davet edildiği bir web semineri gerçekleştiriliyor.”