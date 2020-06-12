Uzaktan abonelik dönemi

Bankacılık ve elektronik haberleşme sözleşmelerinde online dönem için ilk adım atıldı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda düzenlemeyi içeren torba teklif kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Ahmet Aksu düzenlemeyi, “Teknolojiyi yakalamak ve kurumlarımızın da daha dijital hâle gelebilmesi açısından önemli bir değişiklik. Burada tabii ilgili kurumlara çeşitli yetkiler veriliyor. Onlar bu yetkiler kapsamında gerekli teknolojik, güvenlik sistemlerini kullanarak bunların ikincil düzenlemelerini yapacaklar” diyerek anlattı.

Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent konuyu 5 Haziran’da gündeme taşımıştı.

ELEKTRONİK FESİH

Artık bankalar ve müşteriler arasındaki ilişkiler, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılmasıyla, kurulun belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yapılabilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmelerle düzenlenecek. Kredi kartları ve banka kartları da bu kapsamda olacak. Aynı şekilde abonelerin elektronik haberleşme hizmetine abone olurken veya feshederken yapılan işlemler de elektronik ortamda yapılabilecek. Türkiye’de aylık 2 milyon adet mobil hizmet aboneliği kuruluyor.

Görüşmeler sırasında, işlemlerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı tartışması da yaşandı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın “uygulamanın kötüye kullanılma ihtimali olup olmadığı” sorusunu yöneltti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Aksu, “Bu ifade etmiş olduğunuz risk mevcutta da var. Yani, insanların çocukları veya yakınları kimliklerini taklit ederek veya farklı yöntemlerle onlar adına hesap açtırıp onlar adına kredi işlemlerine girişiyorlar. İnsan unsurunun olduğu her yerde tabii ki bu riskler var. Bunları minimuma indirecek uygulamalarda, teknolojide gelişiyor. Kurumlarımız bununla ilgili düzenlemeleri çıkaracak” yanıtını verdi.

11 MİLYON MÜŞTERİ

BDKK Daire Başkanı Murat Yönaç da mobil ve internet bankacılığındaki son rakamları verdi. Yönaç şunları söyledi: “Aralık itibariyle 51 milyon, 54 milyona yakın da Ocak- Mart 2020 dönemi itibarıyla internet bankacılığı ve mobil bankacılık kullanan müşteri sayısı var. Sadece mobil bankacılık işlemi yapan 44 milyon kişi olmuş. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 8 milyon bu son ocak -mart dönemi itibarıyla. Yani bu rakamlar oldukça yüksek miktarlar. Kişi sayısı değil. Bunlar aktif kullanıcı sayısı. Yani bireysel müşteri sayısı olarak da son üç ayda en az bir kez login olmuş; yani kimlik doğrulama gerçekleştirmiş, internet bankacılığına girmiş müşteri sayısı 11 milyon. Kayıtlı müşteri sayısı ise 70 milyon.”

1100 BÜROKRAT İÇİN DÜZENLEME

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önergelerle, görevden alınan veya alınacak üst düzey bürokratlar için “maaş düzenlemesi” yapıldı. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir düzenlemeyi, “Şu anda bir genel müdür görevden alındıktan sonra araştırmacı kadrosuna geçiyor, görev yaparken altında olan bir kişinin emrine girerek çalışmaya başlıyor ve görev yaparken almış olduğu maaşında araştırmacı kadrosuna geçince bayağı bir azalma, eksilme oluyor. Yani 12 bin 500 lira alan bir genel müdürün maaşı araştırmacı olduktan sonra 4 bin 500 TL’ye kadar düşüyor. Burada bir mağduriyet oluşuyordu” sözleriyle anlattı.